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水果發霉不只是滋生黴菌 毒物醫曝恐還潛藏這「威脅」

記者沈能元／台北即時報導
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，更有細菌滋生，建議民眾不要再食用，避免引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。示意圖。（本報資料照片）
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，更有細菌滋生，建議民眾不要再食用，避免引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。示意圖。（本報資料照片）

水果發霉、腐敗，恐不只是滋生黴菌，更潛藏細菌滋生問題。近期知名木瓜牛奶業者被爆料，以發霉的木瓜製作飲品，讓水果發霉再食用的議題，備受關注。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，「更有細菌滋生」，建議不要再食用。

水果發霉後，許多民眾感覺可惜，會把發霉部位削掉後再吃。楊振昌說，經搜尋研究文獻發現，水果發霉後，這時常見滋生的細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌，甚至是綠膿桿菌，其中大腸桿菌、沙門氏菌容易引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀，必須多加注意。

楊振昌說，依印度及奈及利亞相關研究報告指出，此兩國的木瓜還曾被檢驗出黃麴毒素，但在台灣黃麴毒素則是容易出現在玉米、花生等，蔬菜、水果口沒有。但若暴露在黃麴毒素的風險，恐增加急性肝臟發炎的機會，長期來說，還可能造成肝癌。

台灣的木瓜是否也存在黃麴毒素？楊振昌說，這樣情形在台灣不一定會出現，主要原因是台灣的衛生條件，以及水果保存、運送條件應比印度、奈及利亞好；因此，在台灣未必有相同的情形，這須經過檢驗才能得知。但不論哪一類水果發霉後，肉眼看不見的地方，均潛藏食安問題，民眾千萬不要把發霉的地方切掉再食用。

楊振昌說，如果不小心吃到發霉的水果，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時更有發燒、感覺身體虛弱、冒冷汗、拉肚子或水瀉不止時，應速就醫治療。他說，食品業者應秉持企業的道德良心，為民眾的食安把關，不可以把發霉的地方削掉再販售，「不能做這樣的事情」。 

印度 牛奶

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