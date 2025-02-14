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70歲翁泡湯突昏迷 天冷泡溫泉注意「心肌炎」風險

記者江良誠／南投即時報導
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寒冬泡溫泉是一大享受，但醫師提醒年長者和心血管疾病患者泡湯時間不要太久、並注意溫差，以免誘發心肌炎。（本報資料照片）
寒冬泡溫泉是一大享受，但醫師提醒年長者和心血管疾病患者泡湯時間不要太久、並注意溫差，以免誘發心肌炎。（本報資料照片）

天寒地凍，泡溫泉讓全身暖呼呼，是一大享受。台灣南投縣70歲張姓男子到信義鄉東埔溫泉泡湯，卻在浴池中突然昏厥，家人發現趕緊送醫，南投醫院檢查發現張男患有心肌炎，加上泡湯時溫差變化，導致身體無法負荷，經醫護人員治療後，已經出院。

南投醫院心臟內科醫師陸廷偉說，心肌炎大多是病毒感染導致心臟急性發炎，輕微症狀為喉嚨痛、咳嗽、頭暈、發燒，很像感冒症狀。但急重症時會出現胸部劇痛、噁心嘔吐、喘不過氣、身體疲憊無力，嚴重的話可能導致心臟衰竭甚至猝死

陸廷偉說，泡溫泉時因為水溫高，會導致血壓不穩定及心率上升，起身後幾分鐘便會恢復，因此建議泡湯時間盡量不要超過15分鐘，長時間待在溫泉中可能會導致昏厥，甚至溺水。水溫超過40度或溫差太大，也會促使心血管疾病患者急性心血管疾病發作，有猝死的危險。而飲酒後泡溫泉可能會導致中樞神經抑制或影響心臟功能。

張姓病患說，出門前就感到身體稍微不適，以為泡湯能夠暖身驅寒，沒料到從溫泉池起身突然頭昏，再次醒來時，人已經在醫院。還好家人及時發現立刻送醫，加上醫護人員悉心照顧，沒有造成嚴重後遺症，以後出遊更會確保結伴同行。

陸廷偉提醒，年長者、心血管疾病等慢性疾病患，泡湯時避免在個人池，以免出現意外時，錯失黃金治療時機，部分慢性疾病患者對於溫度敏感度低，泡湯時應特別留意水溫，避免溫差過大，才能降低意外風險。

心血管疾病 猝死

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