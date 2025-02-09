寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

寒流來襲，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，低溫一波接著一波，心肌梗塞患者增加，呼籲民眾應做好「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施，預防心肌梗塞。（記者蘇健忠／攝影）

寒流來襲，全台8日獲報內科心肺功能停止（OHCA）者，共有54人，2月1日至8日累積共415人。心臟內科醫師表示，低溫 一波接著一波，心肌梗塞患者增加，好發於任何年齡層，呼籲民眾應做好「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施預防心肌梗塞。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，近期急診已感受到心肌梗塞、腦中風等心血管疾病 個案人數明顯增加，今年以來，急診心血管疾病最年輕的患者年僅31歲，而8日值班就遇到2位心臟衰竭合併心因性休克的嚴重個案，年齡分別為50多歲與80多歲，都是第1次心血管疾病發作就醫，家族沒有心血管疾病史，2人至今仍在加護病房密切觀察，其中1人以裝著葉克膜，顯見此波低溫任何年齡層都可能出現心肌梗塞。

鍾伯欣指出，天冷時，最重要的「護心」技巧，包括「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施。其中保暖重點部位是頭頸部、胸口，禦寒當下，必須是站在戶外不會感覺寒冷，才算落實保暖；其次，飲水充足，必須喝白開水，千萬不要因天冷沒出汗，就不喝水，以免血液過於濃稠，甚至是脫水，引發心跳加速，增加心血管疾病風險。

至於，高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患者，應按時服藥、穩定病情，鍾伯欣說，一般民眾若未定期檢測三高 ，天冷時，也應自行量心跳、血壓；吸菸者為心腦血管疾病的好發族群，務必隨時注意健康變化，且目前三高問題已有年輕化趨勢，連帶心腦血管疾病也呈年輕化，年輕族群千萬不可輕忽。