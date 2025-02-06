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妙齡女子「大脖子」 微創無痕了煩惱

記者林宛諭／彰化即時報導
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22歲蔡女因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，手會發抖、心悸等，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（彰化醫院提供）
22歲蔡女因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，手會發抖、心悸等，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（彰化醫院提供）

2名20幾歲年輕女生都因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，雖有服藥治療，但3、4年後又復發，對於自己的「大脖子」非常困擾，台灣長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒進駐衛福部彰化醫院，為2人進行最新的組合式微創無痕手術，解決2人長久困擾，重拾自信。

22歲蔡女因手會發抖、心悸、易流汗等，3年多前服藥治療1年多，脖子原已消腫，但不久前又回到原本狀況，且脖子越來越大，往外凸起，甚至還有人叫她「大脖子」，讓她心理受創；而24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也有焦慮、失眠症狀。

巫奕儒表示，2人都是甲狀腺腫大，俗稱「大脖子」，原因有可能是碘元素攝取過量、甲狀腺機能亢進、細菌或病毒感染等，進一步檢驗確診2人的甲狀腺機能亢進都是常見的葛雷夫氏病所引發，這是自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病，與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。

甲亢在臨床上常見脖子腫大、眼球外凸，還可能有掉髮、肌肉無力等症狀，巫奕儒說，也可能因新陳代謝增快，導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降等情況。

巫奕儒表示，甲亢治療方法主要有藥物、手術及放射碘，藥物治療總療程一般 2至3 年，甚至5至6 年之久，而抗甲狀腺藥有不少副作用如輕微反應出現皮疹、關節炎和關節痛，較嚴重的則是白血球顆粒球減少症、肝炎或血管炎等症狀，還有不少人對藥物過敏，須改用其他療法，也易復發。

巫奕儒說，至於放射碘可破壞甲狀腺細胞，使甲狀腺分泌減少，但不可以使用於5歲以下孩童，懷孕者也絕對不可使用，治療後6 個月內不可懷孕，且治療後有可能變成永久性甲狀腺低下症。

至於甲狀腺切除手術，巫奕儒說，過去傳統手術，常在頸部開一道長長疤痕，不僅高出血等併發症多，術後也留下疤痕印記。而這2位年輕女病患不希望再長期服藥，又希望副作用最小，也不要留下疤痕，決定用微創手術解決，術後不只「大脖子」不見了，外表也不見疤痕，不過術後也可能需視狀況補充甲狀腺素。

巫奕儒經過長期研究，設計出組合式無痕微創甲狀腺切除手術，經國際期刊認證，手術內容也能量身訂作，包括雙側全部切除甲狀腺，雙側次全切除，和一側全切與對側次全切除等，已應用於臨床患者上百名，成效很好。

長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒進駐衛福部彰化醫院，為病患進行最新的組合式微創無痕...
長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒進駐衛福部彰化醫院，為病患進行最新的組合式微創無痕手術。（彰化醫院提供）
24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也焦慮、失眠，進行組合式微創無痕手術後，解決...
24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也焦慮、失眠，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（彰化醫院提供）

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