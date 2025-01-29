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陳美鳳年前骨折 春節坐輪椅打麻將 醫喊：久坐不可以呀

記者陳雨鑫／台北即時報導
68歲的陳美鳳自爆年前邊走邊滑手機跌倒，春節期間僅能用輪椅代步。（取材自臉書）
68歲的陳美鳳自爆年前邊走邊滑手機跌倒，春節期間僅能用輪椅代步。（取材自臉書）

「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳，農曆春節前疑似邊走邊滑手機不慎骨折，自曝現在僅能透過輪椅代步，但樂觀的她說，坐輪椅反而可以好好陪家人打麻將、唱唱歌。高雄長庚骨科部主治醫師周文毅表示，骨折打石膏者若搭配「久坐」，更容易出現「經濟艙症候群」，仍建議坐在輪椅上20到30分鐘，可以做些伸展運動，或是靠另外一隻腳起身一會兒再坐著。

陳美鳳日前在臉書PO出她的骨折傷勢，腳踝包裹著厚厚的紗布，她自曝是自己邊走邊滑手機，沒看到人行道的高度差，因重心不穩不慎跌倒，送醫診斷是輕微骨裂，需打石膏固定，現在只能坐輪椅代步；受傷後，各界都擔心是否影響後續工作，她說，年前已將工作都處理完，不過也因為受傷，更能好好陪家人打麻將、唱唱歌，轉個念，一切都會是最好的安排。

周文毅表示，骨折最常見的原因是意外，再來就是骨鬆引起的跌倒骨折，以陳美鳳的狀態，應該不是骨鬆引起的骨折，通常骨鬆者跌倒，骨折處不會在腳踝，腳踝骨折通常是姿勢不對，如打球不是內凹腳部，又或是走路過程不注意，引起的姿勢性骨折。

2025年已經進入超高齡化社會，隨著年紀增長，發生骨鬆的機率愈高，他提醒，如果陳美鳳同步有骨鬆的問題，應合併治療，避免跌倒再次發生。

另外，因骨折正在打石膏的患者，下肢血液循環會比過往還差，千萬別「久坐不動」，特別是打麻將，動輒幾個小時起跳，如果真的要長時間打麻將，建議腳要抬高約60度到70度，比髖關節高一點，坐姿維持20到30分鐘，建議簡單地起身活動，避免因為血液循環差，導致下肢出現血管栓塞，即俗稱的經濟艙症候群，若下肢栓塞跑到肺部，恐引發致命的肺栓塞，肺栓塞若未及時治療，致死率達30％。

骨鬆 骨科 春節

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