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腳踝扭傷「翻船」未就醫 小毛病致打掉腳踝關節重建

記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院骨科宋卓俍醫師提醒民眾，如果不慎跌倒導致足踝「翻船」，務必就醫檢查，以免繼續行走，造成變形。（羅東博愛醫院提供）
羅東博愛醫院骨科宋卓俍醫師提醒民眾，如果不慎跌倒導致足踝「翻船」，務必就醫檢查，以免繼續行走，造成變形。（羅東博愛醫院提供）

腳踝扭傷別以為只是小毛病，台灣宜蘭一名71歲長者因嚴重退化性踝關節炎合併關節變形，導致腳踝長期以「翻船」姿勢行走，上月痛到不能走才就醫，醫師檢查發現他的腳踝關節已嚴重磨損變形，還傷及周邊骨頭，後來透過骨頭移植重建手術，才恢復足踝關節及步行能力。

羅東博愛醫院骨科宋卓俍醫師表示，這名患者因為罹患糖尿病，疾病併發的神經末梢病變使得他的痛覺遲鈍，對自己左腳退化性踝關節炎步行時產生的疼痛近乎「無感」，使得傷害愈來愈嚴重，就診時踝關節已嚴重磨損變形，一步也走不了，只能仰賴輪椅行動。

宋卓俍說，「退化性踝關節炎合併嚴重軟骨磨損及關節變形」可透過只單做踝關節融合手術治療，但是這名患者的踝關節已經惡化、嚴重變形甚至磨損周邊骨頭，造成距骨下關節也受影響，只能透過異體骨移植重建足踝關節。

首先必須把遠端腓骨切除，清理踝關節及距骨下關節腔內骨缺損的部分後，以異體骨移植回復踝關節的高度，並使用逆行性骨髓內釘做踝關節及距骨下關節融合手術，完成足踝重建治療。

「一連串手術過程，其實就是將足踝關節打掉重練。」宋卓俍解釋，足踝依靠多個關節上下左右轉動，維持步履的平衡，就像是一組環環相扣的齒輪樞紐，當關節與骨頭失去支撐力時，只能透過重建踝關節的支撐結構，才能解決疼痛與變形問題，重拾步行能力，雖然術後足踝的活動角度稍微受影響，但行走已能恢復到正常穩定度。

宋卓俍提醒，過年期間家家戶戶都會開始大掃除，上下樓梯時腳步動作應盡量放慢，維護足踝健康；冬季天氣冷，運動、活動前可先旋轉關節暖身，避免運動傷害；若真的不慎跌倒導致足踝「翻船」，一定要就醫檢查，千萬不能強忍痛造成足踝關節變形、症狀惡化就麻煩了。

足踝關節打掉重練，經過關節重建手術後，患者疼痛感減輕及關節回復正常穩定度。（羅東...
足踝關節打掉重練，經過關節重建手術後，患者疼痛感減輕及關節回復正常穩定度。（羅東博愛醫院提供）
患者因罹患糖尿病，對自己退化性踝關節炎產生的疼痛近乎「無感」，就診時足踝關節已嚴...
患者因罹患糖尿病，對自己退化性踝關節炎產生的疼痛近乎「無感」，就診時足踝關節已嚴重變形。（羅東博愛醫院提供）

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