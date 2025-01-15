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近年節多聚餐惹他「大腸憩室」躁動 醫：60歲以上占5成

記者林則澄／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，60歲以上者可能50%的人有大腸憩室，若經常便秘、腸道蠕動異常、纖維攝取量少、久坐、BMI過高、吸菸等習慣，都是憩室的好發族群。（書田診所提供）
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，60歲以上者可能50%的人有大腸憩室，若經常便秘、腸道蠕動異常、纖維攝取量少、久坐、BMI過高、吸菸等習慣，都是憩室的好發族群。（書田診所提供）

60多歲的劉先生平時飲食較少攝取蔬果，且有便秘的情形，在健檢時照大腸鏡發現，雖然沒有大腸瘜肉或大腸腫瘤，卻有數個大腸憩室。近期他因為反覆腹痛、腹脹，檢查出憩室發炎，經醫師詳細問診後，得知是快要過年聚餐次數增多，飲食較以往油膩，加上本就少吃蔬果，加重便祕的情況，在藥物治療並飲食調整後，情況好轉。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，大腸憩室是由於腸道中的壓力過大，大腸的腸壁向外膨脹形成囊狀突起物，是民眾照大腸鏡時常有的現象，而60歲以上者可能50%的人有大腸憩室，若經常便秘、腸道蠕動異常、纖維攝取量少、久坐、BMI過高、吸菸等習慣，都是憩室的好發族群。

民眾別輕忽憩室發炎。康本初提到，有大腸憩室者不一定會有明顯症狀，但當腸道增加壓力、憩室中卡有糞便，或飲食習慣在短時間大幅改變，都有可能引起大腸憩室發炎，引起腹痛、壓痛、便秘、腹瀉、腹脹、發燒、發冷、噁心、嘔吐等症狀，其中以腹痛為最常見的症狀，疼痛位置通常直接和大腸憩室發炎位置有關，如未及早治療，可能引發腸道出血、潰瘍、穿孔、腹膜炎等併發症

治療方面，康本初指出，大腸發現有憩室後，應避免便秘，減少糞石卡在憩室中的機率，且勿油膩飲食，降低發炎機率。而憩室一旦發炎，症狀較輕者，通常以抗生素治療，並配合清淡飲食數日；症狀嚴重、憩室反覆發炎或是已有併發症者，就可能需要住院甚至手術。

康本初提醒，農曆年前，多有尾牙聚餐活動，年節期間也較易放縱飲食，不少人會偏重大魚大肉，較少攝取膳食纖維食物，又可能缺乏運動，導致便秘，都會增加大腸憩室炎的風險。若自知已有大腸憩室者應更當心，一旦發生大腸憩室炎，不但春節假期可能泡湯，甚至危及生命，不可輕忽。

併發症 便祕 腫瘤

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