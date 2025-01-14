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前立委鄭余鎮心臟病逝 醫曝5大症狀、急救預防招式

記者林則澄／台北即時報導
民進黨前立委鄭余鎮本月7日凌晨心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（本報資料照片）
民進黨前立委鄭余鎮本月7日凌晨心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（本報資料照片）

台灣民進黨前立委鄭余鎮，7日心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。彰濱秀傳紀念醫院心臟內科主治醫師陳昶任表示，心肌梗塞是心因性猝死最主要的原因，病發前，常會出現胸悶、喘氣、冒冷汗、身體部位痠痛、呼吸困難等五大症狀，心臟病發時導致呼吸困難時，應採半坐臥姿，並立即送醫急救。

陳昶任說，心血管疾病導致的心因性猝死，以心肌梗塞為最大宗，好發於中壯年的男性，危險因子包括家族史，菸酒等不良嗜好、三高（高血糖、高血脂、高膽固醇）、情緒控管不佳、作息不正常。

心臟疾病在病發前常常會出現胸悶、喘氣、冒冷汗、身體部位痠痛、呼吸困難等情況，不過，仍有部分患者心臟病發時並無徵兆，如果未即時察覺症狀並且立刻急救，隨著時間推移，死亡的風險就愈高。

陳昶任說，心因性猝死發病時節多在秋冬季，但在春夏季也有病例，主要是因為過大的溫差，就有可能導致心血管收縮形成管內壓力，血管中的斑塊若不慎剝落，堵在心臟血管就會形成心肌梗塞，堵在腦血管就會形成腦中風，也可能因為管內壓力過大，患者本身血管壁過薄，血壓衝破血管，也可能導致出血性中風。

避免在溫差大的季節，引發心臟疾病，陳昶任提醒，除了要留意病史與不良生活習慣，秋冬季時若從暖和的室內到寒冷的戶外，務必做好保暖措施，及洗完熱水澡後，穿好衣服再走出浴室，而若為高危險族群，也不要進行太過激烈的運動，免得發生意外。

心臟病 猝死 中風

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