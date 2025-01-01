我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙露思控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

紐奧良傳有人開卡車高速衝進人群與警駁火 已知10死30傷

網傳「雞蛋+蜂蜜=結石」 醫師批亂傳 9成結石是鈣結石

記者陳雨鑫／台北即時報導
網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，醫師指出，此謠言毫無根據。示意圖。（123RF）
網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，醫師指出，此謠言毫無根據。示意圖。（123RF）

網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，食藥署闢謠專區指出，雞蛋加上柿子或蜂蜜，吃進肚子後，最多只會形成「較大的食物顆粒」，與結石毫無關係；台灣林口長庚毒物中心主任顏宗海說，9成的結石都屬於「鈣結石」，看不出這3種食物，如何形成鈣的成分，他說，避免腎結石或是泌尿道結石，最好的方式是多喝水以及飲食均衡。

顏宗海表示，以腎結石為例，主要有4種成因，鈣結石、尿酸結石、感染引起結石、先天性異常的結石，其中以鈣結石最為常見，占整體腎結石的9成。 容易引起腎結石的對象，為成年男性，主要與飲食習慣有關，水喝太少、吃太多高鈉食物或高普林海鮮；女性並非不會腎結石，但人數相對少，會有腎結石的女性，通常有副甲狀腺亢進的疾病。

顏宗海表示，雞蛋、柿子及蜂蜜3者一起食用，未有任何成分與鈣有關，因此不構成腎結石的機會與風險；食藥署則指出，柿子含有豐富的花青素和單寧酸，於學理上可能與高蛋白質的食物結合，形成較大的食物顆粒，恐暫時影響腸胃的蠕動，降低消化吸收的效率。但這屬胃腸道正常的生理反應，與結石的形成無關。

顏宗海表示，避免腎結石建議，每天喝足夠的水量，以及適當的飲食，另外如果已經是腎結石的患者，不要完全不攝取鈣質，成人每天還是要攝取1000毫克的鈣質，但不建議再增加。

雞蛋

上一則

魚夫肝癌病逝 醫師：明顯症狀多已晚期、這1族群最危險

延伸閱讀

遇冷關節痛、肌肉不適 使用這2種成分藥膏可舒緩

遇冷關節痛、肌肉不適 使用這2種成分藥膏可舒緩
柿子

柿子
47歲男腎水腫「逾2公分結石」 醫揭1病男多於女、易復發

47歲男腎水腫「逾2公分結石」 醫揭1病男多於女、易復發
醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
大便頻率攸關健康？醫師警告一症狀需注意。示意圖。（取材自pexels.com@ hermaion）

醫警示最危險排便症狀：嚴重死亡率提高

2024-12-16 19:38
醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

2024-12-27 19:57

超人氣

更多 >
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
楊貴媚哭著陪跨年 大安森林公園聚集千人：說到做到

楊貴媚哭著陪跨年 大安森林公園聚集千人：說到做到
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡