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久臥床恐不動症候群 醫推按6穴位、練習「噘嘴式呼吸」減緩風險

記者林則澄／台北即時報導
寒冷的冬天，適當活動可改善疾病與不適，但對年老、受傷或疾病限制活動能力的臥床者，是可遇不可求的事。示意圖。本報資料照
寒冷的冬天，適當活動可改善疾病與不適，但對年老、受傷或疾病限制活動能力的臥床者，是可遇不可求的事。示意圖。本報資料照

寒冷冬天，適當活動可改善疾病與不適，但對年老、受傷或疾病限制活動能力的臥床者，是可遇不可求的事。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，照顧者可協助按摩穴位，並進行肌肉與呼吸訓練，也可用豆蔻、茴香烹煮料理食補等方式，減緩臥床者因為「不動症候群」導致的諸多症狀與風險。

林舜穀說，適當的活動對肌肉、骨骼、關節、心肺乃至內臟功能的健康至關重要，然而許多須長期照顧的患者，因為年老、受傷或疾病限制活動能力，甚至須長期臥床，也成為「不動症候群」，又稱「廢用症候群」的苦主，出現肌肉力量減弱、關節活動受限、血液循環不良、心理問題，增加褥瘡、感染及心肺功能衰退的風險。

不動症候群主要症狀：

1.肌肉力量減弱：長期不活動會導致肌肉萎縮和力量下降。

2.關節活動受限：缺乏運動使關節僵硬，活動範圍縮小。

3.血液循環不良：長期臥床可能引起四肢血液循環不佳，導致水腫或壓瘡。

4.心肺功能下降：活動量減少會使心肺耐力降低，出現呼吸困難或心跳加快等情況。

5.心理問題：長期不活動可能引發焦慮、憂鬱等心理問題。

不動症候群常見於因為疾病或心理因素而活動受限的人，包括中風、帕金森氏症、心臟衰竭、嚴重關節變形或重度憂鬱症患者。林舜穀提醒，照顧者可透過經絡按摩幫助患者提升活動能力，改善局部循環，並減少關節僵硬與褥瘡風險。另，高蛋白飲食不耐受的患者，他建議照顧者在烹煮肉類時加入豆蔻、茴香，搭配消化良好的湯品、粥類或細軟食物，有助於提升營養吸收、避免肌肉流失，也可協助肌肉訓練與呼吸訓練、翻身與拍背，都有利於減緩病情。

針對呼吸訓練，林舜穀提到，噘嘴式呼吸（Pursed Lip Breathing）可讓呼吸道在吐氣時保持一定的壓力，降低肺泡塌陷的風險、訓練呼吸肌肉力量，也能增加肺部氣體交換功能，並利用放鬆技巧減輕焦慮，降低呼吸速率，緩解呼吸困難。

一、穴位按摩

1.踝關節活動障礙

商丘穴：位於腳內踝前下方，壓按時有明顯酸脹感。

丘墟穴：位於腳外踝前下方凹陷處，壓按可促進踝關節循環與靈活性。

2.髖關節僵硬

髀關穴：大腿前面，髂前上棘與髕底外側端的連線上，屈股時，與會陰相平的縫匠肌外側凹陷處

足五里穴：大腿內側根部，恥骨結節下方，當氣衝直下3寸，長收肌外緣凹陷處。壓按有助於髖部靈活度提升。

3.臀部壓迫與褥瘡

八髎穴：位於薦骨後側，分布於骶骨後孔，按摩可促進腰臀部的血液循環。

承扶穴：位於臀部中央，臀溝上端，壓按可放鬆臀部肌肉並減少壓瘡風險。

二、藥食調理

1.豆蔻：溫中行氣，促進消化，緩解腹脹不適。

2.茴香：助於腸胃吸收，增強食慾，適合老人或臥床者。

三、肌肉訓練與呼吸訓練

1.肩關節與肘關節訓練：單手或兩手將約600克的裝水寶特瓶向頭頂舉起、放下，進行上肢屈伸運動。

2.腿部訓練：踮腳尖或扶著桌子進行起立坐下，幫助下肢恢復力量。

3.噘嘴式呼吸：

（1.）選擇舒適的姿勢：平躺時，將床頭抬高45至60度，膝蓋彎曲；或採取坐姿，身體坐直，頭部微微前傾，雙手放在大腿上或支撐在桌面上，放鬆肩膀。

（2.）吸氣：閉上嘴唇，通過鼻子緩慢深吸氣，感覺腹部隨著吸氣而鼓起。

（3.）短暫屏息：吸氣結束後，閉氣約3秒鐘。

（4.）吐氣：噘起嘴唇，像吹口哨或吹蠟燭般，通過口腔緩慢將氣體吐出。吐氣時間應為吸氣時間的兩倍，若吸氣時心中默數1、2，吐氣時則數1、2、3、4。

（5.）重複練習：每天練習10分鐘，每日4次，包括早上、中午、下午、晚上，但避免在飯前或飯後一小時內進行，以防止嗆咳。

四、完全臥床患者的翻身拍背與局部按摩

1.翻身拍背：每2小時進行一次翻身，並輕拍背部，減少痰液堆積與感染風險。

2.局部按摩：對長期受壓的部位，包括臀部、背部，按摩八髎穴與承扶穴，改善循環、避免褥瘡。

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