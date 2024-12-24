馬拉松、激烈運動受傷 部桃醫師高壓氧助運動員修復

醫師江俊宜透過高壓氧治療提高運動傷害修復速度。（衛福部桃園醫院提供）

台灣衛福部桃園醫院醫師江俊宜表示，隨著馬拉松 和其他激烈運動的流行，運動傷害成為許多運動愛好者的困擾，高壓氧治療（ HBOT）正成為幫助運動員快速恢復的重要選擇。

江俊宜指出，運動過後乳酸堆積會導致肌肉僵硬、痠痛甚至受傷，高壓氧可助力運動傷害修復，例如治療時將患者置於高於一大氣壓的環境中，吸入100%純氧，有效增加氧氣溶解度，促使氧氣快速傳輸至受損細胞與組織，幫助清除乳酸，減少肌肉發炎反應，加速修復過程。

江俊宜說，運動傷害可分為急性和慢性兩類，急性傷害如扭傷、拉傷或骨折，通常在高強度運動中瞬間產生；而慢性傷害如網球肘、關節 炎，多因長期不當運動姿勢或過度使用導致。高壓氧能減少急性傷害引起的腫脹與疼痛，並通過促進新血管生成及增加血流供應，對慢性傷害的恢復也有顯著效果。

至於高壓氧治療的應用與建議，部桃高壓氧中心護理師謝銘峮表示，越來越多運動員選擇高壓氧治療來加速康復，特別是在傳統治療需較長恢復時間的情況下。一次高壓氧療程約90分鐘，建議治療10次以上，以達到最佳效果。透過高壓氧治療，運動員能更快恢復到訓練狀態，同時提升運動表現與抗氧化能力。

謝銘峮提醒，享受運動樂趣的同時，應重視運動傷害的預防與治療，並考慮高壓氧作為輔助療法，以維持長期的運動健康與表現；高壓氧治療普及後，讓更多運動愛好者在挑戰自我極限的同時，找到更有效的恢復方式，迎接下一場比賽的到來。