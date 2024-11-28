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拈花惹草園藝課程療癒身心 助2名思覺失調患者重返職場

記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。（台中榮總提供）
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。（台中榮總提供）

台灣台中榮總與台中農業改良場合作，帶領24名病友「拈花惹草」園藝課程，經12周訓練，病友在症狀、角色功能、自我照顧能力和動作協調等都有顯著進步，更有2人重返職場生活，研究成果提交至國際期刊發表。

台中榮總精神部主任周元華說，思覺失調症為精神科重大疾病，台灣盛行率約千分之六，台中榮總近5年收治逾7000名患者。患者急性發作時常出現幻覺、妄想等症狀，即使經過藥物治療，仍可能留下動作緩慢、無活力及社會功能障礙等殘餘症狀，因此長期復健治療不可或缺，不僅有助病患復原，更可減輕社會負擔。

台中榮總院長陳適安說明，院方去年與台中農改場簽署合作協議書，開創運用園藝治療模式治療思覺失調症患者的嶄新嘗試。精神部臨床觀察發現，病友手部精細動作較一般人遲緩，醫療團隊與農改場專家討論後，量身打造每周一次、每次1.5小時的園藝課程，以精細動作訓練為主、粗大動作為輔，並特別加強互動討論。

台中農改場副場長蕭政弘說，期盼透過適當的藥物治療及園藝治療等輔助療法，患者有機會回歸正常生活，更期待合作模式開啟農業部各改良場園藝療育服務範圍。

病友們剛開始以為園藝就是在太陽下挖土種花，半推半就才參加園藝課，但隨著課程推展，病友們積極參與課堂討論、詢問下次課程內容，也會與家人分享作品。

精神部醫師劉柏伸說，病友分享園藝創作讓心情變得愉悅，完成作品更帶來成就感與藝術氣息。精神部將在第二醫療大樓1樓設立「慢活屋」庇護工作訓練商店，販售病友製作的中醫茶飲和花藝作品。

周元華說明，這項創新治療模式更計畫擴展至雙向情緒障礙、重度憂鬱症等其他精神疾病的治療領域，期待成為重要的輔助治療選項。

台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。（台中榮總提供）
台中榮總與台中農改場合作園藝治療計畫，改善思覺失調患者身心健康。（台中榮總提供）
台中榮總職能治療師蘇聆喬（左）與台中農改場副研究員陳蓓真（右）協助並指導學員小葵...
台中榮總職能治療師蘇聆喬（左）與台中農改場副研究員陳蓓真（右）協助並指導學員小葵植物上板。（台中榮總提供）

庇護 憂鬱症 農業部

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