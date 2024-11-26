瘋棒球 33歲男緊盯戰況狂嗑啤酒、炸物 腳趾突長異物「痛風」上身

醫師黃柏豪提醒，民眾務必忌口，避免痛風上身苦不堪言。（亞大醫院提供）

台灣掀12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師日前緊盯戰況，大口喝啤酒、吃炸雞，還吃火鍋慶祝，沒想到突然手指關節 跟腳趾長出異物，破了之後還流出白色砂狀物，就醫檢查竟是「痛風石」惹禍，醫師勸他務必要忌口，以免痛到要人命。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕主治醫師黃柏豪指出，患者年紀很輕，並沒有相關慢性疾病，不過對於美食幾乎來者不拒，因此體重破百，尤其十分熱衷運動賽事，經常買啤酒、炸物跟同伴們觀賽，過去曾發病，痛到無法下床，但都是靠吃痛藥應急，症狀緩解後也就不以為意，沒想到這次竟然長出「痛風石」，讓他嚇出一身冷汗。

黃柏豪指出，痛風主因體內尿酸過高所引起，常伴隨劇烈關節疼痛，影響生活，因體內尿酸生成過多或排泄不足，導致血液中的尿酸濃度過高，尿酸結晶在關節和其他組織中沉積，引發炎症反應。

黃柏豪說明，痛風以男性患者居多，更年期後女性發病比例與男性相仿；高風險原因包括遺傳、嗜吃高嘌呤食物如紅肉、海鮮、內臟，或者喝太多含糖飲料和酒精（尤其是啤酒）；體重過重也會增加痛風的風險，因為肥胖會導致胰島素抗性，進而增加尿酸生成，此外腎功能不全、部分藥物也可能會增加尿酸水平。

黃柏豪提醒，痛風典型表現是急性關節炎，最常見大腳趾，但其他關節也可能受累，並伴隨紅腫、發熱和劇烈疼痛，一旦發作久了，尿酸結晶會在關節及周圍組織中沉積，形成外表可見的痛風石，這些結節狀的硬塊可能會導致持續的關節損傷和變形。