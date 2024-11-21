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麻辣鍋熱量超驚人 2碗湯含鈉量直逼5000毫克

記者廖靜清／台北即時報導
麻辣火鍋屬於高鈉、高熱量湯底，鈉含量驚人，兩碗湯就高達4942毫克。（聯合報系資料照片）
麻辣火鍋屬於高鈉、高熱量湯底，鈉含量驚人，兩碗湯就高達4942毫克。（聯合報系資料照片）

國人愛吃火鍋，麻辣火鍋更是首選，冬天名店鍋物屢屢衝上飲食排行榜，不過嗑火鍋的習慣在醫師眼中，是傷腎地雷，也刺激消化道。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，麻辣火鍋的湯頭加了中藥材、牛油、辣椒醬等基底提味，屬於高鈉、高熱量湯底，鈉含量驚人，兩碗湯就高達4942毫克。

洪永祥指出，麻辣火鍋的湯底，再加上各種加工食材，甚至是沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙拉醬、醬油膏等佐料，飽和油脂與加工調味料更是傷腎。許多人喜愛霜降牛、豬五花的口感，這些肉類油脂飽滿，多吃容易造成身體負擔。

麻辣火鍋遠超過成年人中餐或晚餐建議熱量700大卡，以吃一頓增加半公斤來計算，若每周吃一次，一個冬天就可以胖5.3公斤。除了熱量問題，吃到飽方式的火鍋鈉攝取量高達6600毫克，吃完非常口渴、拼命喝含糖飲料或啤酒，不但超傷腎且可能隔天痛風就發作了。

國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，麻辣火鍋透過強烈的辛辣感驅寒暖胃，帶來過癮的滿足感，但是其辛辣、高油和重口味對人體的消化道會引發消化不良、腸胃不適，甚至嚴重的胃腸問題。有些油脂容易在胃中滯留，導致腹脹甚至胃酸逆流，長期攝取高脂肪食物還會增加罹患膽結石、脂肪肝風險。

陳柏諺提醒，享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式、適量攝取，仍可以在寒冷的冬天享受美味而不損害健康。

麻辣鍋健康飲食建議

1.適量而止：吃麻辣火鍋時，應注意適量；辛辣的食物能刺激食欲，但過量的辣椒素和油脂會給胃腸帶來過度負擔。

2.選擇多樣化食材：建議增加蔬菜比例，例如：白菜、菠菜、豆芽、菇類等，增加食物多樣性，促進消化且減少油脂和辣味對腸胃的刺激。

3.搭配清淡湯底：選擇鴛鴦鍋，將辛辣的食物和清淡的湯底結合起來，減少對腸胃的刺激，並中和麻辣火鍋的油膩感。

4.避免冰冷飲料的搭配：吃麻辣火鍋時喝飲料來「解辣」，反而會對胃腸造成更大負擔，冰冷飲料與火鍋的高溫形成強烈反差，易引發胃痙攣或腹痛。

5.飯後適當運動：吃完麻辣火鍋後，建議進行輕度的運動，促進食物消化，不要立即躺下或坐下，以免影響胃腸的蠕動，加重消化不良。

陳柏諺強調，麻辣火鍋的高辣、高油對腸胃道的刺激不可忽視，尤其在寒冷的冬季，消化功能相對減弱，應更加注意飲食的平衡和適量。合理搭配食材、適量控制麻辣火鍋的攝取頻率，是冬季養胃護胃以及保護腎臟的重要方法。

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