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重訓+高蛋白飲食=NG護腎運動 醫：每天一事避免洗腎

記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。（本報資料照片）
台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。（本報資料照片）

高油、高鹽飲食，加上作息不正常，都可能傷害腎臟健康。一名診斷為腎臟病第三期的男子，見到健檢報告紅字，開始積極運動養腎，但他只做重訓，且為了長肌肉採高蛋白飲食，醫師告知此為「NG運動」，高蛋白飲食加重腎臟負擔，重訓難達到全身血液循環，建議腎臟病患者應採取有氧運動，每天20分鐘可達護腎效果，延遲洗腎時機。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。慢性腎臟病分為五期，第一期為早期、第五期是腎功能耗損最嚴重者，進入洗腎皆為第五期患者。避免進入到洗腎階段，坊間很多「護腎心法」，最有效的方式僅有三個：藥物及飲食控制、規律作息、規律運動。

護腎最佳運動為「有氧運動」，顏宗海表示，肝臟與腎臟都是血管密集器官，血液循環能幫助器官代謝物質，有氧運動屬於全身性運動，大幅增加血液循環，不只對腎臟好，對於其他的身體功能也是利多。

腎臟病友運動千萬要適量，不能「過量」，過度有氧運動，可能造成橫紋肌溶解症，橫紋肌極速損傷，讓肌肉的蛋白質及肌球蛋白滲漏，過程中會代謝出具有腎毒性的物質，反而會增加腎臟的負擔。

同理，腎臟病友也不建議重訓，重訓難以像有氧運動有全身血液循環效果，且容易過量運動，加上重訓者大多希望「增肌」，採取高蛋白飲食，高蛋白就對腎臟是負擔，如果腎功能已經不佳，恐適得其反。

顏宗海表示，建議腎臟病友少吃高磷食物，如泡麵、餅乾、飲料，磷由腎臟代謝，腎功能不佳，磷會堆積在腎臟內，容易導致高血磷症，初期會有皮膚癢、骨頭痠痛等症狀，長期容易導致血管鈣化，增加中風機率。

根據統計，最容易導致洗腎疾病，依序為糖尿病，高血壓、慢性腎絲球腎炎、多囊腎以及腎結石。顏宗海表示，高齡化社會，高血糖、高血脂、高血壓的患者會愈來愈多，也讓腎病候選人增加，呼籲國人對於飲食以及生活作息得多加關注，規律運動也應納入日常的習慣中。

高血壓 中風

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