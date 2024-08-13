罹潰瘍性結腸炎飽受腹瀉苦 中西醫治療有成效登國際期刊

亞洲大學附屬醫院中醫科主任陳志昇（左）與肝膽腸胃科醫師陳政國聯手治癒潰瘍性結腸炎患者。（亞洲大學附屬醫院提供）

台灣台中市1名49歲男子因腹瀉且大便帶血，以及全身無力、左下腹痛就醫，醫師診斷罹患「潰瘍性結腸炎」，評估後採中西醫合作模式治療，追蹤1年半後，不僅各項數據回歸正常，患者更擺脫長期腹痛、腹瀉之苦，成果上月還獲國際頂級醫學期刊「QJM」刊登。

亞洲大學附屬醫院中醫科主任陳志昇說，潰瘍性結腸炎是發炎性腸道疾病之一，也是一種自體免疫相關疾病，致病機轉不明，但可能與遺傳、免疫系統失調、腸道共生菌失衡、飲食、壓力等有關。好發於20歲左右年輕人，以及50至60歲中年人。症狀包括持續腹瀉、嚴重腹痛、解血便和黏液便，伴隨體重減輕、發燒等，並可能造成腸道出血、腸道穿孔，增加罹患大腸癌機率。

他說，潰瘍性結腸炎發生率和盛行率逐年增加，因日本前首相安倍 晉三、美國前總統約翰甘迺迪、前總統小布希 弟弟馬文布希等人患病，也有「總統病」之稱。國內統計潰瘍性結腸炎盛行率約為每10萬人中有12人，每年約350例新診斷病例。患者就醫前飽受腹瀉所苦，無論上班或外出，都時時擔心，生活品質惡化。

亞大醫院肝膽腸胃科醫師陳政國說，當腸道處於長期慢性發炎狀態，腸胃道日後發生惡性腫瘤 病變的機率也較高，西醫治療急性潰瘍性結腸炎時，常會使用磺胺類藥物、類固醇、解痙劑及鎮定劑，只是效果有時不理想，至於嚴重性患者則會使用免疫調節劑。但長時間使用免疫調節劑，也可能有致癌的風險。

目前，已有許多的臨床研究及試驗結果支持中醫藥治療發炎性腸道疾病，各國採用中醫藥介入治療的比率也快速增加。

陳志昇說，「潰瘍性結腸炎」屬於中醫的「泄瀉」、「痢疾」、「便血」、「腸風」或「臟毒」的範圍，中醫典籍如「內經‧通評虛實論」曾有相關描述，藥物部分也在「金匱要略」有相關記載「熱利下重者，白頭翁湯主之」，指可以用「白頭翁湯」來清熱解毒而加以治療。

尤其潰瘍性結腸炎急性發作期最常見的中醫證型為濕熱內蘊型，就需採用清熱解毒的白頭翁湯來處理治療，再配合西醫治療，可大幅降低疾病嚴重度，提高患者的整體生活品質。

患者在持續18個月追蹤治療及觀察後，無論是病症緩解、檢驗數據等都回歸正常，大腸鏡檢查及病理切片報告也有顯著改善，病人後續則應避免辛辣及油膩的飲食習慣，多攝取易消化、高纖維等原型食物。