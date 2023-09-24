台明揚大火百人死傷 急診醫：3大傷勢 這最難防

范傑閔說，最難防的是，爆炸的震波把人炸傷，造成內臟器官受損，或被噴濺物品形成穿刺傷，這是最難防的傷害，這也是八仙塵爆時所沒有的情形。（記者劉學聖／攝影）

台灣屏東科技產業園區的明揚國際科技公司22日發生工廠大火，造成逾百人死傷。有人指出，這場工廠爆炸、傷者類型與八仙塵爆相似，急診醫師有不同看法，認為明揚傷者分為三大類型，第一、從較輕微的皮膚被玻璃割傷、刺傷至嚴重燒燙傷；第二、呼吸道嗆傷、灼傷，第三、最難防的是，爆炸的震波把人炸傷，造成內臟器官受損，或被噴濺物品形成穿刺傷，這是最難防的傷害。因此，爆炸震波的傷勢，這是八仙塵爆所沒有的情形。

台灣醫療救護學會24日舉辦「2023醫療救護與緊急應變國際研討會」，現場約近百人參與。此次研討會期間，正值明揚廠區大火、爆炸。台灣醫療救護學會理事長、亞東醫院急診醫學 部副主任范傑閔說，火場高熱環境可能造成皮膚大面積燒燙傷，一旦皮膚保護機制破壞，外部病毒、病菌容易入侵，引發感染敗血症，也可能引起水分喪失，進而脫水危及性命，須經長期復健、治療、換皮。

另在火場高溫 環境下，現場人員可能有吸入性傷害，如造成整個呼吸道嗆傷、灼傷，當呼吸道受到高溫燒害傷造成呼吸道傷害、水腫、無法呼吸，如果不立即處理可能會有生命危險，需要緊急插管、氣切，如果傷及肺部，還可能需要動用葉克膜加以救治。並還需觀察往後是否有吸入有毒氣體，傷勢有無惡化等。

最後，最難防的傷害屬於爆炸震波，傷患視爆炸型態而定，若是爆炸壓力颳起地上碎片、鋼筋水泥等，可能會造成撞擊、穿刺、撕裂等傷勢，這是很複雜的外傷，但如果震波夠大、夠強或處於密閉空間，最嚴重會讓內臟器官破裂，第一時間要立即止血，否則會在送醫過程就失血過多死亡。