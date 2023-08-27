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開學在即看孩子有無「社恐」？ 3項指標填了就知道

記者沈能元／台北即時報導
近年來「社恐」一詞在網路上廣泛流傳，指的是深受人際關係壓力所苦的孩子們，過往研究顯示，將近10分之1的兒童青少年有社交焦慮症。此為示意圖。（本報資料照片）
近年來「社恐」一詞在網路上廣泛流傳，指的是深受人際關係壓力所苦的孩子們，過往研究顯示，將近10分之1的兒童青少年有社交焦慮症。此為示意圖。（本報資料照片）

近年來「社恐」一詞在網路上廣泛流傳，指的是深受人際關係壓力所苦的孩子們。其中，焦慮症是兒童青少年最常見的心理健康問題之一。台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻表示，過往研究顯示，將近10分之1的兒童青少年有社交焦慮症。

李宛臻說，社交焦慮症的成因複雜，可能和先天遺傳特質及後天環境因子皆有關聯。孩子如果有傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交焦慮症狀。若過往曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。

社交焦慮症的核心症狀，包含擔心自己會在眾人面前出糗，一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉僵硬緊繃等症狀。患者可能為了避免焦慮，避免與人交流、迴避注視他人，逃避新環境，上台演講報告等特定場合。這樣的情況會對孩子的人際關係和學校適應產生許多負面影響。

然而，社交焦慮症常被忽視，造成許多孩子是因為出現拒學問題而就醫，經過仔細評估後才發現，背後隱藏著嚴重的社交焦慮症狀。

李宛臻說，若孩子合併某些精神科診斷，如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，都有可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期表現。治療社交焦慮症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。

兒童青少年可以透過社交焦慮症自我檢測，Mini-SPIN（Social Phobia Inventory）是一個使用李克特氏五點量尺計分的自填量表，總共包含3題，可快速篩檢受測者有沒有社交焦慮問題，其敏感度（sensitivity）為88.7%，特異度(specificity)為90%，具有良好信效度，測驗題目如下：

請依照過去一周內的狀況作答以下題目：

1. 我會因為害怕自己會尷尬、出糗而避免做一些事或與人說話：

答案：0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度

2. 我會避免參加那些會讓我成為注意焦點的活動：

答案：0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度

3. 害怕當眾出糗或看起來很笨拙的樣子是我最害怕的事之一：

答案：0.沒有 1.輕度 2.中度 3.重度 4.極度

每題答0計為0分，答4則計為4分，總分最高為12分，若您的孩子總得分達6分以上，可能有社交焦慮問題。

※本量表翻譯自mini-social phobia inventory（Mini-SPIN）.

※參考網址： https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11668666/

今年9月起，台北市立聯合醫院松德院區將開辦「青少年人際壓力調適特別門診」，由兒童青少年精神科專科醫師和臨床心理師，對於社交焦慮的孩子提供深度完整的身心評估，呼籲家中可能有社交焦慮問題的兒童青少年，可以考慮到特別門診進行完整評估，並依評估結果量身訂做個別治療計畫，期望能為這群孩子找到最適合的治療模式。

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