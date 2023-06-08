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7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療

記者黑中亮／南投即時報導
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄（右）表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。(草屯佑民醫院提供)
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄（右）表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。(草屯佑民醫院提供)

痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織增生，台灣一名75歲劉奶奶長期飽受肛門反覆出血困擾，家屬選擇保守治療，用藥物控制下，直到因血便被送入急診，才發現出血狀況有增無減，導致嚴重貧血，草屯佑民醫院及時進行手術，術後恢復良好，至今不再有肛門出血情形發生，劉奶奶氣色也變得紅潤有精神。

外科醫師王子瑄說，病患因年紀與肝硬化病史，手術風險較高，家屬選擇長期保守治療，病患因出血狀況有增無減，送至醫院時，經抽血檢驗血紅素已低至5（成年女性正常值12-16），凝血因子也大幅低於標準，同時在身體檢查發現嚴重痔瘡與急性出血，因此決定安排手術切除痔瘡，病患術後恢復情況良好，追蹤至今不再有肛門出血情形，血紅素與凝血功能趨於穩定。

王子瑄表示，痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，正常情況下皆會存在，但當組織因年紀、生活作息、腹壓增加，如：懷孕、肥胖、肝硬化等，導致血液循懷不順暢，組織增生變得鬆弛、腫大與垂墜。典型症狀有腫脹、疼痛、肛門搔癢、分泌物增加、異物感與出血等。

王子瑄呼籲，當症狀輕微時可以調整生活型態與飲食，搭配軟便藥物與外用藥塗抹、溫水坐浴，以達到症狀緩解。但痔瘡日益嚴重像出血、明顯疼痛，甚至腫脹大到卡在肛門口外無法被推回，此時搭配微創環狀切除，達到較少組織傷害與疼痛。

痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。(草...
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。(草屯佑民醫院提供)

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