首次出書、高齡作者 大讚世報出版效率

世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，5日在洛杉磯世界日報大樓舉行。（記者謝雨珊／攝影）

世界日報 讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，現場可見不少年紀80歲多以上的長者依然筆耕不輟，以熱情與毅力持續創作。另也有首次出書的作者透過「大家來寫書」完成第一本作品，他盛讚世界日報出版流程高效順暢，並給予「100分」的高度肯定，「我給世界日報無數個讚！」

首次出版新書《捫蝨論天下》的張光敏分享，他長期是世界日報的忠實讀者，平時熱愛寫作，卻苦於不知道如何將作品正式出版。後來他主動致電世界日報洽詢，沒想到流程相當簡潔高效，幾乎隨即便開始進行出版作業。

張光敏表示，從排版到校對，一切都在專業團隊協助下平順、快速完成，整個過程僅與工作人員通話三、四次，就可完成出版。他對世界日報的細心、周到與高效率感到十分驚喜，也特別感謝「大家來寫書」活動長期推廣出版平台，讓更多人能留下文字、提升社區文化。

現場也可見多位年逾八旬、依然筆耕不輟的長者，他們對文字創作充滿熱情與想法。其中，現年84歲的作家林燁便是一例。她自中國大陸移民美國，熱愛書寫的她，至今已出版八本作品，而這次是第二度與世界日報合作出版。她希望透過文字記錄所經歷的一切，也希望藉由書寫，為這個世界留下更多理解與溫暖。

另一位86歲作家陳德時同樣令人敬佩。陳德時學識淵博，不僅是航太專家，亦是加州 理工學院的高材生。他長年熱愛寫作，在友人鼓勵與協助下，將早年於加州《論壇報》撰寫、關注華人 社群的專欄文章重新整理集結成書。儘管近期身體狀況不佳，他仍堅持親自出席新書發表會，以實際行動展現對寫作與出版的重視。