我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

首次出書、高齡作者 大讚世報出版效率

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，5日在洛杉磯世界日報大樓舉行。（記者謝雨珊／攝影）
世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，5日在洛杉磯世界日報大樓舉行。（記者謝雨珊／攝影）

世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，現場可見不少年紀80歲多以上的長者依然筆耕不輟，以熱情與毅力持續創作。另也有首次出書的作者透過「大家來寫書」完成第一本作品，他盛讚世界日報出版流程高效順暢，並給予「100分」的高度肯定，「我給世界日報無數個讚！」

首次出版新書《捫蝨論天下》的張光敏分享，他長期是世界日報的忠實讀者，平時熱愛寫作，卻苦於不知道如何將作品正式出版。後來他主動致電世界日報洽詢，沒想到流程相當簡潔高效，幾乎隨即便開始進行出版作業。

張光敏表示，從排版到校對，一切都在專業團隊協助下平順、快速完成，整個過程僅與工作人員通話三、四次，就可完成出版。他對世界日報的細心、周到與高效率感到十分驚喜，也特別感謝「大家來寫書」活動長期推廣出版平台，讓更多人能留下文字、提升社區文化。

現場也可見多位年逾八旬、依然筆耕不輟的長者，他們對文字創作充滿熱情與想法。其中，現年84歲的作家林燁便是一例。她自中國大陸移民美國，熱愛書寫的她，至今已出版八本作品，而這次是第二度與世界日報合作出版。她希望透過文字記錄所經歷的一切，也希望藉由書寫，為這個世界留下更多理解與溫暖。

另一位86歲作家陳德時同樣令人敬佩。陳德時學識淵博，不僅是航太專家，亦是加州理工學院的高材生。他長年熱愛寫作，在友人鼓勵與協助下，將早年於加州《論壇報》撰寫、關注華人社群的專欄文章重新整理集結成書。儘管近期身體狀況不佳，他仍堅持親自出席新書發表會，以實際行動展現對寫作與出版的重視。

現場作者及親友們都各自獲贈一份一份刊有作品紀要的報紙，以報紙的形式為他們的出版成果留下特別的紀念。

現場作者及親友們都獲贈一份刊有作品紀要的報紙，以報紙的形式為他們的出版成果留下特...
現場作者及親友們都獲贈一份刊有作品紀要的報紙，以報紙的形式為他們的出版成果留下特別的紀念。（記者謝雨珊╱攝影）
世界日報「大家來寫書」第15屆新書發表會上，展示14位作家的新書。（記者謝雨珊／...
世界日報「大家來寫書」第15屆新書發表會上，展示14位作家的新書。（記者謝雨珊／攝影）
現年84歲的作家林燁，自中國大陸移民美國，熱愛書寫的她，至今已出版八本作品。（記...
現年84歲的作家林燁，自中國大陸移民美國，熱愛書寫的她，至今已出版八本作品。（記者謝雨珊╱攝影）
首次出版新書《捫蝨論天下》的張光敏，盛讚世界日報出版流程高效順暢，給予「100分...
首次出版新書《捫蝨論天下》的張光敏，盛讚世界日報出版流程高效順暢，給予「100分」的高度肯定。（記者謝雨珊╱攝影）
86歲的作家陳德時是航太專家、加州理工學院的高材生。儘管近期身體狀況不佳，他仍堅...
86歲的作家陳德時是航太專家、加州理工學院的高材生。儘管近期身體狀況不佳，他仍堅持親自出席新書發表會。（記者謝雨珊╱攝影）

世界日報 加州 華人

上一則

北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

下一則

世報「大家來寫書」14本新作亮相

延伸閱讀

第15屆「大家來寫書」發表 14本著作盡述他鄉歸屬感

第15屆「大家來寫書」發表 14本著作盡述他鄉歸屬感
大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我
我請圖書館訂一份中文報紙

我請圖書館訂一份中文報紙
大家來寫書／浮雲遊子《南方往事》軍營裡的兄弟情

大家來寫書／浮雲遊子《南方往事》軍營裡的兄弟情
大家來寫書／羅吉原《北美生活小品文第四集》數十年生活觀察

大家來寫書／羅吉原《北美生活小品文第四集》數十年生活觀察
大家來寫書／陳德時《丁丁集》10萬字言之有物

大家來寫書／陳德時《丁丁集》10萬字言之有物

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡