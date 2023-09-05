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世界OnAir／布碌崙鎚殺案 記者講述報導背後的故事

世界新聞網何卓賢／製作
布碌崙鎚殺案中的凶器鐵錘。(紐約市警)
布碌崙鎚殺案中的凶器鐵錘。(紐約市警)

8月23日發生在布碌崙(布魯克林)眾多華人聚集的日落公園社區的殘忍鐵鎚案，至今仍然牽動華社的心——男租客持鐵鎚攻擊同住的女租客以及她的兩名幼童，導致女租客搶救無效死亡，兩名無辜小孩即刻進入重症監護室搶救。更殘忍的是，這一切被兇嫌的六歲小孩親眼目睹。是怎樣的原因引起這樣駭人的兇殺、這件事情對華社造成了怎樣的影響、案件的最新進展又是什麼？我們請到本報追蹤報導這期兇案的記者之一顏潔恩一同剖析。

本期播客中，我們聊到：

◆ 案情回顧，包括：案發全程、租客公寓房間結構、從報案到警方趕到現場經過、怵目驚心影音在各大社群的流傳，等；

◆ 作案動機，源於租客之間長期的同住習慣不和？他們過去發生過哪些矛盾？

◆ 兇嫌葉麗用、受害者趙招招，何許人也；

◆ 凶器鐵鎚：鐵鎚是誰的？是兇嫌抑或受害者先動的手？兇嫌可能的「自衛」辯護，是否會成為改變案情走向的關鍵？

◆ 公眾輿論為何從討論案情的殘忍程度，逐漸轉向女租客的人品和行為？作為讀者，如何理解兇嫌以及受害者家人關於雙方人品截然不同的說法；

◆ 布魯克林日落公園是怎樣的一個華社？當地福州人是怎樣一個群體？

◆ 兩名重傷幼童目前的康復情況，以及非營利組織提供的支持；

◆ 需要關注的案件後續發展。

布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用出庭。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用出庭。(記者胡聲橋/攝影)

租客 日落公園 布魯克林 布碌崙鎚殺案

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