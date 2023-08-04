打擊公車逃票 MTA設特別小組執法

「鷹隊」開始在公車上和公車站執勤，嚴查逃票人員。(MTA提供)

紐約市公共交通運輸逃票問題猖獗，光是去年就累積損失超過3億元，其中又以公車逃票問題最嚴重，大都會 運輸署(MTA )3日宣布啟動簡稱「鷹隊」(EAGLE)的「剷除逃票及塗鴉違法行為」(Evasion and Graffiti Lawlessness Eradication)執法小組，將專門在車站及車上，打擊公車逃票。

公車逃票目前已成為MTA系統中，逃票情況最嚴重者；根據紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)，每天約有30%至35%的公車乘客逃票。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)說，逃票情況對於那些守法買票的大多數乘客來說相當不公平，「這些錢本來應該用來提升服務」。

為了打擊逃票，MTA將派遣「鷹隊」在公車上和公車站執勤，小組成員將身穿制服，但不會攜帶武器，主要打擊逃票，並及時清理車站內隨意噴塗的塗鴉，市警也將協助「鷹隊」執法；根據市警數據，截至今年7月底前，市警共計抓獲2502名地鐵逃票者，其中有超過45%的人為在逃通緝犯。