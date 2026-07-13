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家中現成六樣食材 香甜清爽的草莓雪酪五分鐘上桌

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炎炎夏日，來一份草莓雪酪甜蜜又消暑，只要準備六種食材和一台高速攪拌機，五分鐘就能...
炎炎夏日，來一份草莓雪酪甜蜜又消暑，只要準備六種食材和一台高速攪拌機，五分鐘就能做出可口的草莓雪酪。雪酪示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Manuel Mouzo）

雪酪（sorbet）是一種口感綿密香甜的冰品，但和冰淇淋不同的是，雪酪通常不含乳製品或雞蛋，因此對於這兩種食材有飲食限制或過敏的人，雪酪是很好的選擇。在炎炎夏日來上一碗雪酪是一大享受，幸運的是製作方法一點也不難，只要準備草莓、香蕉等六種食材，五分鐘就能完成一碗香甜可口的草莓雪酪。

Mashed報導，美食及食譜自由撰稿人柏塔莉科（Michelle Bottalico）在傳統的雪酪作法上進行改良，創造出「五分鐘草莓雪酪」食譜，需要準備的食材有3杯冷凍草莓、半條冷凍過的香蕉、3匙生蜂蜜、1匙粗砂糖（granulated sugar），如果有需要可以使用2匙，以及2茶匙現擠檸檬汁、1小撮鹽。

柏塔莉科說，草莓一定要用冷凍的，可以直接購買冷凍草莓，或是買新鮮草莓回家自己清洗、去蒂、切片和冷凍，加入香蕉是為了讓口感更綿密，而她選用生蜂蜜和粗砂糖是因為那比糖漿更固體，讓雪酪不會太水，也能省下製作簡單糖漿的時間。

柏塔莉科說，此外還要準備一台高速攪拌機或食物處理器，因為冷凍草莓真的很硬，一般攪拌機需要加水才打得動，但加太多水會讓雪酪太稀，但若沒有高速攪拌機，做出來的成品太水，可以再做好後冷凍幾個小時再吃，即使有高速攪拌機，也要快速製作，做好後立刻享用，最終成品應該是口感柔軟且能方便挖取。

草莓雪酪作法如下。

第一步：將所有材料放到攪拌機中。

第二步：快速攪打至食材變得滑順，一次加一茶匙的水讓攪拌機能運作，加水的量越少越好。

第三步：依照喜好調整甜度：如果想吃甜一點，可以再加一匙粗砂糖。

第四步：攪打好後就可以舀到到碗裡，配上一支冰淇淋勺，盡快上桌盡快享用。

這份食譜也可根據個人喜好進行調整。如果不需要五分鐘做好，可以用液體甜味劑取代砂糖，例如糖、龍舌蘭糖漿、楓糖漿都是很好的替代選擇；加水的步驟也可以用果汁替代水。

為了增添草莓的風味，可以加入薄荷、羅勒、薑、香草萃取物、檸檬或橙皮屑或杏仁酒。檸檬汁也可以用巴薩米醋、紅酒醋、萊姆汁或柳橙汁替代。

食譜的主角草莓也能以其他水果替換，基本食譜不變，可以改用鳳梨、覆盆莓、芒果、梨子、桃子、李子、西瓜、櫻桃或蘋果，也可以減少原食譜中草莓的用量，加入第二種水果，大多數的水果和草莓都很搭，只要確保用的是冷凍的即可。

柑橘類水果如檸檬、萊姆和葡萄柚的汁也能製成美味的雪酪，但需要增加水的用量，成品才不會太酸，不過柑橘類的雪酪不適合套用五分鐘版本的作法，因為它們是以果汁為主，舀之前需要先冷凍。

精華 FAQ

  • 因為雪酪通常不含乳製品或雞蛋，和冰淇淋相比更適合對這兩種食材過敏，或是有飲食限制的人食用，清爽又較無負擔。

  • 主要材料包括3杯冷凍草莓、半條冷凍香蕉、3匙生蜂蜜、1匙至2匙粗砂糖、2茶匙檸檬汁和1小撮鹽，並準備高速攪拌機。

  • 沒有高速攪拌機時，可能需要少量加水幫助攪打，但要避免太稀；若成品偏水，可在做好後再冷凍幾個小時，並盡快享用。

料理食譜

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