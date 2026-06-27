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研究：50歲以上女性 慢走比快走燃燒更多脂肪

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研究發現，50歲以上的女性，在步行運動時走得慢的人燃燒的脂肪比走得快的人還多。走...
研究發現，50歲以上的女性，在步行運動時走得慢的人燃燒的脂肪比走得快的人還多。走路運動示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Sincerely Media）

AI摘要

文章摘要整理：

一項追蹤停經後女性的研究發現，步行時速約3.2英里時，減脂效果優於更快步行，但樣本偏小，仍需更多研究驗證。

很多人認為高強度運動是燃脂和減重的唯一方法，但研究發現對於50歲以上的女性來說，步行並不適用這個道理，研究團隊發現走得較慢的女性燃燒的脂肪比走較快的女性還多，而減脂效果最好的步行速度是每小時3.2英里。

Women’s Health報導，一項刊登於國際期刊「Nutrients」的研究追蹤25位停經後的女性，她們被要求進行為期15周的步行運動，時間到之後，其中9位停止步行運動，另外16位繼續進行一樣長達15周的步行運動。

所有參與實驗者一周步行四天，一次走約3英里，走最快的組別每小時走約4.1英里及每天運動45分鐘，走最慢的組別步行速度約一小時3.2英里，每天運動54分鐘。

進行步行實驗30周的16位女性中，走得較慢的組別減脂量是走較快組別的2.73倍，此外，快走組在結束30周的運動後才開始減脂，但慢走組的脂肪在實驗進行期間就持續減少了。

慢走為什麼能促進減重目前原因仍未完全明確，研究團隊只發現慢走組減重較多，但並未細究原因，他們推測快走容易氣喘吁吁，使得身體較可能用血糖，也就是葡萄糖作為能量，但慢走時身體以燃脂作為能量來源，不過還需要更多研究來證明兩者之間的關聯，已有其他研究表明走得慢但走得遠可以增進肌耐力，而快走則能鍛鍊心臟。

研究發現減重最成功的步行速度是每小時3.2英里，不過這項研究屬小型研究，研究結果是否適用所有人尚不明確。

紐約健身中心SoHo Strength Lab共同創辦人、註冊營養師、體能訓練專家馬瑟尼（Albert Matheny）說，想增加自己的步行步數，最好的方法就是養成習慣，例如上班前散個步，或在一天的休息時間中走上一兩圈，步數也會隨著一天的時間過去而累積，就盡自己所能，有時間的時候就能進行。

精華 FAQ

  • 研究主要比較停經後女性以每小時約3.2英里慢走，與每小時約4.1英里快走的差異。結果顯示，較慢速度在研究期間燃燒脂肪更多，整體減脂表現也更佳。

  • 研究發現，每小時3.2英里的步行速度減重效果最好。慢走組在30周內的減脂量是快走組的2.73倍，而且脂肪減少發生在實驗進行期間，不是結束後才開始。

  • 因為這項研究樣本只有25位停經後女性，規模很小，且研究團隊也未完全釐清慢走較能燃脂的原因，因此結果較適合作為參考，尚不能推論到所有年齡與族群。

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