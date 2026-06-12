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薑汁汽水是搭飛機時的最佳飲品選擇 科學原理揭密

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研究證明，人的味蕾在飛行時反應會不同，乾燥的空氣和機艙內的壓力會讓我們的味覺和嗅...
研究證明，人的味蕾在飛行時反應會不同，乾燥的空氣和機艙內的壓力會讓我們的味覺和嗅覺變弱，讓我們對某些味覺的感知和在地面時的感知有所不同。搭機示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jeffry Surianto ）

每個人搭飛機時都有自己對飲品的喜好，有人喜歡來一杯酒，有人則偏好喝一杯茶，但營養師說，身處萬米高空時清新爽口、充滿氣泡的薑汁汽水（ginger ale）才是首選，這背後也有科學原理可以解釋，因為薑的藥用價值對旅客有益，能緩解緊張乘客胃部的不適。

Travel + Leisure報導，薑汁汽水主要可分為金薑汁汽水（golden ginger ale）和乾薑汁汽水（dry ginger ale），前者味道濃郁醇厚，保留較多生薑的辛辣和香氣，味道較甜，顏色較深，可直接飲用或用於調酒，後者口感清爽、甜度較低、生薑味道淡，因此被稱為「乾型」，顏色較淺，喝起來像檸檬汽水，是市面上主流款式，雖名稱有「薑」，但一些商業品牌會用香料調味，辣度很低。

金薑汁汽水在1850年代由愛爾蘭醫師坎特雷爾（Thomas Joseph Cantrell）發明，乾薑汁汽水1900年代由加拿大化學家麥克勞林（John J. McLaughlin）在多倫多發明。如今，薑汁汽水是美國最受歡迎的十大汽水之一，與可口可樂、Dr. Pepper和Mountain Dew齊名。

很多研究已證明，人的味蕾在飛行時反應會不同，乾燥的空氣和機艙內的壓力會讓我們的味覺和嗅覺變弱，讓我們對某些味覺的感知和在地面時的感知有所不同。營養學家格羅斯科普夫（Lauren Grosskopf）說，甜味和鹹味的影響最大，像血腥瑪麗或純番茄汁這樣的飲品，其中的鹹味在空中會變淡，留下更清新甜美的味道，甜辣的口感能帶來強烈的滿意度。

至於薑汁汽水，乾薑汁汽水較受到大眾歡迎，搭機時飲用，味蕾可能無法感知部分甜味，讓薑汁汽水喝起來更「乾」、更辛辣，但也更令人感到神清氣爽。

格羅斯科普夫說，薑因為其藥用價值而對旅行者有益，在成為軟性飲料成分之前，薑的根就在家庭療法中用來治療噁心、消化不良和肌肉疼痛，還有消炎作用，搭飛機時飲用，可以減緩因飛行而緊張的乘客胃部不適。

不過，加拿大乾薑汽水（Canada Dry）曾因為被發現薑汁汽水中沒有薑，在2018年遭美國消費者批評廣告不實而告上法院，因此若搭機時喝下後感到比較舒服，可能是類似薑的味道加上心理作用而起了效果，但若搭乘的航班提供含有真的薑的薑汁汽水，那是最好的。

精華 FAQ

  • 因為高空環境會讓味覺變鈍，而薑本身具有舒緩噁心、消化不良的傳統用途，能幫助緊張或暈機的乘客減輕胃部不適，喝起來也更清爽。

  • 金薑汁汽水顏色較深、味道較甜且薑味濃郁，常可直接飲用或調酒；乾薑汁汽水則較清爽、甜度較低、薑味較淡，是市面上較主流的款式。

  • 不一定。部分商業品牌如 Canada Dry 曾被指薑含量極低，舒適感可能來自類似薑的風味與心理作用；若是真材實料含薑的產品，效果更值得期待。

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