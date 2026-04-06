「鮮蔬鮭魚」一鍋煮到底 免加水無腥味食譜大公開

網友分享鮭魚食譜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

鮭魚 (三文魚)簡單食譜 來了！小紅書網友「輕舟食記」分享一段料理影片，主打「極簡版鮮蔬鮭魚」做法，以低油、無需加水的烹調方式，搭配多種高含水蔬菜，強調清爽健康、適合春季飲食，不僅吸引不少網友嘗試，也在留言區掀起對烹調細節與口感的熱烈交流。

影片中，「輕舟食記」分享懶人也能輕鬆完成的料理流程，首先將鮭魚吸乾水分後切塊，加入黑胡椒鹽醃製約15分鐘，再下鍋煎至表面金黃。接著利用鍋中底油爆香蒜末與洋蔥，待洋蔥微軟後加入南瓜、杏鮑菇、櫛瓜、彩椒等高含水蔬菜，拌勻後蓋鍋以小火燜煮6分鐘，最後放回鮭魚再燜3分鐘即可完成。「輕舟食記」強調，全程不需額外加水，利用蔬菜本身水分即可完成料理，並稱此為「冰箱剩菜收割機」。

對於食材搭配，「輕舟食記」也在留言中補充，蔬菜種類可依個人喜好替換，但需選擇含水量較高者，否則容易乾鍋或燒焦。她也提醒，若減少蔬菜份量，鍋具大小與食材比例需同步調整，否則會影響無水料理的成功率。

不少網友對這道料理表示高度興趣，有人留言「看起來很有食慾」、「剛好冰箱都有食材想試試」，甚至有人已實際操作「交作業」。也有網友認為做法確實簡單，「切一切丟進去就好」，符合懶人需求，尤其受到減脂族群關注。

有網友擔心鮭魚容易煎散、口感變乾或帶有腥味。對此「輕舟食記」回應表示正常操作下不會散開，並強調調味與火候掌握即可改善口感。