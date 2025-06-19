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夏天大啖西瓜好過癮 營養學者提醒一事

編譯潘勛／即時報導
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西瓜營養豐富，還可帶來滿足感，但若光靠西瓜吃飽，營養素並不夠。示意圖，非新聞當事者。(新華社)
西瓜營養豐富，還可帶來滿足感，但若光靠西瓜吃飽，營養素並不夠。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

盛夏來臨，正是吃「西瓜」的最好時候。營養學者指出，吃西瓜的好處很多，消暑解渴、補充多種養分、有助於提升免疫系統，糖分不多也無礙減肥，唯一該留意的是它不能當三餐主食，應適當攝取其他食物，維持營養均衡。

今日美國報(USA Today)報導，西瓜九成以上的內容是水，對於補充水分棒極了；此外還有大量電解質，對早、午運動過後的人要消除疲勞，真是再好也不過。

西瓜有滿滿的養分，也是減肥良伴。其養分有助於人減少關節炎、改善消化吸收，還是水果當中茄紅素含量的冠軍。茄紅素這種重要抗氧化劑與降低癌症心臟病的機率有關。西瓜還是β-胡蘿蔔素的極佳來源，這種養分能幫助人體抵抗自由基的傷害。亞歷桑納州立大學營養學教授強斯頓(Carol Johnston)表示，西瓜的纖維素、維他命、礦物質、植物化學物質的含量高，能加強人體免疫力，預防DNA損壞。

西瓜另個健康益處在熱量含量很低，還能給人飽足感，因此對控制體重者是很受歡迎的食物。妙佑診所(Mayo Clinic)營養學者施密特(Tara Schmidt)就曾讚美西瓜是體重管理的好工具，她表示水以及纖維素是飽足感的兩大因素。

強斯頓肯定西瓜「滿足人對甜味」的需求，但比起其他熱門水果如芒果、葡萄、紅莓、梨子，西瓜的含糖量都要少。只是，每片西瓜仍有約17克的糖，最好一次別吃太多。

營養學者柯林斯(Karen Collins)建議，西瓜還是搭配別的食物吃來得好，「只吃西瓜而吃飽，不留胃給其他食物，無法滿足人整體健康的營養需求。」

心臟病 癌症 免疫力 西瓜

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