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花椰菜這樣洗輕鬆又乾淨 意想不到的新調味快試試

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用溫水浸泡法清洗花椰菜，可以沖出許多肉眼看不見的泥土與雜質。花椰菜示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）
用溫水浸泡法清洗花椰菜，可以沖出許多肉眼看不見的泥土與雜質。花椰菜示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）

花椰菜是常見蔬菜，不管是新鮮或冷凍品，都富含營養並方便料理。不過如果是買整顆的新鮮花椰菜回家，許多人會遇到一個困擾，花椰菜的「濃密花球」部位常卡滿了泥沙與灰塵，即使反覆沖洗仍難以完全去除。日本網友「ひよ」在Instagram上分享一個實用的清洗小技巧，引起不少關注。

日本媒體grape報導，「ひよ」表示，以前他也會因為花椰菜花球中的汙垢而感到煩惱，不知道究竟有沒有洗乾淨，直到她嘗試用溫水浸泡法，才驚覺原來有這麼多肉眼看不見的泥土與雜質被沖出，效果驚人。

根據ひよ的建議，首先準備一個能容納整顆花椰菜的碗，並倒入約50℃的溫水。他提醒注意水溫偏高，操作時請小心避免燙傷。接著，將花椰菜的花苞朝下浸入溫水中，靜置約2至3分鐘。由於花椰菜可能因重心不穩而傾倒，建議可用保鮮膜輕蓋在上方固定，讓熱水能均勻滲透至每個角落。

影片來源：Instagram＠zubora_oshi（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

浸泡完成後，用手握住花椰菜的莖部，在碗中輕輕搖晃，讓花苞間的髒污隨水流出。最後再用自來水徹底沖洗即可，可以從影片發現從碗中倒出的水中清楚看到不少泥沙和灰塵，證實此方法確實有效。

如果吃膩了水煮，另一名日本網友「あや」則分享了如何讓花椰菜煮出新風味

「あや」將整顆花椰菜切成適口大小後，連同水與鹽一同蒸煮，水滾後再蒸約2分半至3分鐘，保持一點脆度為佳。蒸好後僅需瀝乾，不要沖冷水，以保留風味。

接著在碗中混合2大匙美乃滋、1大匙味噌與2大匙研磨芝麻，將稍微放涼的花椰菜拌入即可完成。這道料理口感濃郁、香氣四溢，是適合大人小孩的一品營養小菜。

影片來源：Instagram＠aya_peacekitchen（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

花椰菜 料理食譜

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