聽流水、鳥鳴聲有助健康？研究：聽1聲音最能紓壓

聽溪流水聲有助人類身心健康。圖為示意圖。(取材自https://unsplash.com/@mmcgregor)

在都市喧囂與生活壓力日增的現代社會中，愈來愈多研究證實，大自然的聲音──如鳥鳴、風聲、雨滴與溪水聲──對人體健康具有顯著益處。發表於「美國國家科學院院刊」（PNAS）的一項系統性文獻回顧與統合分析研究，深入探討了自然音景（natural soundscape）對心理與生理健康的正面影響，同時也量化了國家公園中這些聲景的分布情形。

聆聽水聲、鳥鳴 有助降低煩躁與壓力

研究團隊分析結果顯示，聆聽自然聲音能有效降低壓力與煩躁感，並明顯提升整體健康與正面情緒。具體而言，自然聲音帶來的益處包括減輕疼痛、緩和壓力、提升情緒與增進認知表現。

進一步分析發現，在三大類自然聲音中，以「水聲」（如溪流、雨聲）對健康與情緒提升的效益最為顯著，其次是「鳥鳴」，對於降低壓力與煩躁最具成效。盡管與水聲相比，針對鳥鳴的研究數量仍然偏少，但仍顯示其療癒潛力。

研究團隊也實地分析了美國68座國家公園內共221個監測地點的聲景分布。結果顯示，僅有約11.3%的地點同時擁有豐富自然聲音與極低的人為噪音。不過即便在訪客眾多、鄰近城市的公園中，自然聲音仍具高度可聽度，其中動物聲占據59.3%的時間、水與風聲約占19.2%。這代表即便在城市或高人流區域，自然聲音依然有其保存價值，並可作為推動健康福祉的手段。

這兩種理論解釋 為何大自然聲音有助恢復心理健康

這項研究也回顧了兩種心理理論，來解釋大自然聲音為何有助於恢復心理健康：其一是「注意力恢復理論」，指出自然環境能在不需主動注意力的狀況下，讓人恢復專注與精神；其二是「壓力恢復理論」，認為自然聲音相較都市噪音較不具威脅性，可誘發自主神經系統的平靜反應，加速從壓力中恢復。

然而，研究同時指出噪音的負面影響不容忽視。即使是在偏遠國家公園中，人為噪音依然普遍存在。噪音除了妨礙動物交流與生存外，對人類也會導致聽力受損、心血管疾病 、情緒困擾等一連串健康問題。這使得「聲景保育」逐漸成為國家公園管理與公共健康政策中的新焦點。

該研究也指出，自然聲音作為一種重要的生態系統服務，不僅提供情緒療癒與心理復原功能，更可作為未來都市健康政策與公園規畫的重要依據。保護自然聲景，不僅是保護生態與生物多樣性，更是守護人類身心健康的關鍵一環。

聽雨聲、流水聲能放鬆？科學研究揭「大自然聲音」療癒力量

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