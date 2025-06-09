氣炸鍋「彩椒烤蛋」食譜 簡單到連碗都不用洗

網友分享以彩椒製成的減脂餐。（取材自pexels.com@ Engin Akyurt）

夏天來了，減脂餐又成熱門話題。一名網友近日在小紅書 分享使用空氣炸鍋製作「北非彩椒烤蛋」的簡單料理，不僅口味清爽營養滿分，更因製作方便、無需額外清洗餐具，引發廣大網友關注與模仿，被譽為「減脂餐天花板」、「早餐神級料理」。

小紅書網友「瀟瀟」在貼文中寫道：「答應我！！有空氣炸鍋的一定要試試這個！火爆網路的北非彩椒烤蛋，沒想到做法這麼簡單！」她表示，這道料理對於無法接受生食彩椒的人來說是一大救星，口感加分，營養又飽足。更特別的是，這道料理本身就是可食用容器，不需要使用任何餐碗，實現「零清洗」的便利。

在影片中，該名網友詳細示範作法：將彩椒（甜椒）對半切開並去籽，接著切碎小番茄、洋蔥、烤腸等配料，依序填入彩椒中，最後打入一顆生雞蛋 ，撒上海鹽與黑胡椒後，放入空氣炸鍋中以180度烘烤15分鐘。成品色澤誘人、香氣撲鼻，她形容「一頓減脂餐又搞定了，看這小顏色多有食慾，拿來當早餐超級合適，好吃到轉圈圈！」

該食譜也獲得不少正在減脂或追求健康飲食者的青睞，紛紛留言表示、「感覺刀工要求不高，切不均勻也看不出來。感覺我可以了！手殘黨救命食譜！」、「真的不洗碗太有吸引力」、「早餐來一顆剛剛好」、「孩子也很愛吃，補蛋白質剛好」。此外，網友也指出該食譜配料可自由變化，例如以蝦仁、培根、雞胸肉等高蛋白食材替換，靈活度極高，讓人吃得健康又不乏味。

隨著空氣炸鍋在家庭料理中的普及，類似的「一鍋到底」式創意料理越來越受到重視。而這道「北非彩椒烤蛋」正好結合視覺美感、營養均衡與料理效率，不僅成為社群平台上的熱門食譜，更代表現代人對健康與便利兼顧飲食的追求。該網友也表示，「明天早餐我還要吃這個！」顯示其對這道料理的高度滿意與推薦。

▼觀看影片可點選「北非彩椒烤蛋@小紅書」