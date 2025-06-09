我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家被綁地下室

不理加州不出兵請求 川普派700名海軍陸戰隊至洛杉磯

氣炸鍋「彩椒烤蛋」食譜 簡單到連碗都不用洗

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享以彩椒製成的減脂餐。（取材自pexels.com@ Engin Akyurt）
網友分享以彩椒製成的減脂餐。（取材自pexels.com@ Engin Akyurt）

夏天來了，減脂餐又成熱門話題。一名網友近日在小紅書分享使用空氣炸鍋製作「北非彩椒烤蛋」的簡單料理，不僅口味清爽營養滿分，更因製作方便、無需額外清洗餐具，引發廣大網友關注與模仿，被譽為「減脂餐天花板」、「早餐神級料理」。

小紅書網友「瀟瀟」在貼文中寫道：「答應我！！有空氣炸鍋的一定要試試這個！火爆網路的北非彩椒烤蛋，沒想到做法這麼簡單！」她表示，這道料理對於無法接受生食彩椒的人來說是一大救星，口感加分，營養又飽足。更特別的是，這道料理本身就是可食用容器，不需要使用任何餐碗，實現「零清洗」的便利。

在影片中，該名網友詳細示範作法：將彩椒（甜椒）對半切開並去籽，接著切碎小番茄、洋蔥、烤腸等配料，依序填入彩椒中，最後打入一顆生雞蛋，撒上海鹽與黑胡椒後，放入空氣炸鍋中以180度烘烤15分鐘。成品色澤誘人、香氣撲鼻，她形容「一頓減脂餐又搞定了，看這小顏色多有食慾，拿來當早餐超級合適，好吃到轉圈圈！」

該食譜也獲得不少正在減脂或追求健康飲食者的青睞，紛紛留言表示、「感覺刀工要求不高，切不均勻也看不出來。感覺我可以了！手殘黨救命食譜！」、「真的不洗碗太有吸引力」、「早餐來一顆剛剛好」、「孩子也很愛吃，補蛋白質剛好」。此外，網友也指出該食譜配料可自由變化，例如以蝦仁、培根、雞胸肉等高蛋白食材替換，靈活度極高，讓人吃得健康又不乏味。

隨著空氣炸鍋在家庭料理中的普及，類似的「一鍋到底」式創意料理越來越受到重視。而這道「北非彩椒烤蛋」正好結合視覺美感、營養均衡與料理效率，不僅成為社群平台上的熱門食譜，更代表現代人對健康與便利兼顧飲食的追求。該網友也表示，「明天早餐我還要吃這個！」顯示其對這道料理的高度滿意與推薦。

▼觀看影片可點選「北非彩椒烤蛋@小紅書

網友分享「北非彩椒烤蛋」的簡單料理。(取自小紅書@瀟瀟)
網友分享「北非彩椒烤蛋」的簡單料理。(取自小紅書@瀟瀟)

小紅書 雞蛋 料理食譜

上一則

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

延伸閱讀

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華
氣炸鍋放錯位置恐引火災 擺這處最安全

氣炸鍋放錯位置恐引火災 擺這處最安全
外帶回家冷掉了 如何加熱還原星巴克食物美味？

外帶回家冷掉了 如何加熱還原星巴克食物美味？

熱門新聞

3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

2025-06-06 23:20
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
專家檢討油電混合車，指出五款、六年分的二手油電混合車不要買比較好。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

2025-06-03 19:35
一位四口之家的媽媽縮短去好市多採購的間隔，一個月省下2百元的開支。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

2025-06-04 19:35
美髮專家說多久洗一次頭取決於每個人的髮質和膚質，過度清潔反而可能有反效果。洗頭示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Armin Rimoldi）

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

2025-06-06 22:20

超人氣

更多 >
3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病
洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈