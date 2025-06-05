鷹嘴豆有助降膽固醇、抗發炎 另一種食物也可取代

伊利諾理工學院一項研究發現，每日食用鷹嘴豆與黑豆有助於降低壞膽固醇。鷹嘴豆示意圖。（取自unsplash.com@Karyna Panchenko）

許多人都知道體內膽固醇過高有害健康，而想要降低膽固醇可從每日飲食做起。一項新研究發現，每天吃鷹嘴豆、連吃三個月的人膽固醇可以降到正常範圍，黑豆也有類似效果，專家建議高膽固醇者可以將這兩種豆類融入日常飲食，取代較不健康的食物。

每日郵報（Daily Mail）報導，伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）的研究發現，在三個月期間內每天吃鷹嘴豆的受試者，膽固醇降到正常範圍內。研究發現，黑豆也有類似的效果。

研究第一作者史密斯（Morganne Smith）說，建議高膽固醇族群以鷹嘴豆或黑豆取代飲食裡較不健康的項目，並把這兩種豆類融入日常飲食中，例如讓湯底更濃郁、作為沙拉配料，或是配白飯吃。

報導指出，在為期12周的研究內，團隊分析72位糖尿病 前期患者的飲食加入豆類之後的成效。實驗過程為團隊隨機分配給實驗組每日一杯鷹嘴豆、黑豆，而對照組僅有白飯，並在實驗開始前、期中與6周後都抽血檢驗膽固醇濃度、血糖、發炎程度。

結果發現，每天食用鷹嘴豆的受試者膽固醇濃度顯著降低，每分升血液內膽固醇含量從200.4毫克降低至185.8毫克，低於建議指標上限的200毫克，食用黑豆的受試者的發炎程度也降低。

研究團隊表示，攝取這兩種豆類有助於糖尿病前期患者降低膽固醇與發炎程度。不過史密斯說，攝取豆類產品時也要注意糖、鹽的含量，過多反而可能增加心臟病 風險。

科學家認為，這些豆類能促進腸道益菌生長，進而有助於清除血管內的壞膽固醇。膽固醇是一種類似脂肪的蠟狀物質，是維持身體功能不可或缺的成分之一。其中又分為對身體好的高密度膽固醇，與過量對身體有害的低密度膽固醇。低密度膽固醇會在血管內形成斑塊，阻塞動脈，因此被認為與心臟病和中風 相關。

根據心臟基金會（Heart Foundation），糖尿病患者罹患心臟病或中風的機率高出兩倍，相關研究估計四分之三的糖尿病患者也有膽固醇過高的問題。