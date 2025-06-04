她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

一位四口之家的媽媽縮短去好市多採購的間隔，一個月省下2百元的開支。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

The Kitchn報導，一位四口之家的媽媽原本一個月去好市多 （Costco）採買一次，她後來改成三周去一次好市多，沒想到縮短頻率後一個月竟省下2百元，原因在於她的採購更有效率，不用在兩次上好市多的間隔另外去超市補貨，荷包自然不會大失血。

報導指出，這位媽媽原本一個月上一次好市多採購，但她發現這讓她開銷過高，因為採買的間隔太長，她怕東西很快用完吃完，所以常買過量，另外她在每次去好市多中間的時間需要另外去超市採買，大多數是要買如蔬菜水果等放不到一個月的食材，推高她一個月的開銷。

這名媽媽說，她那時平均一個月的家庭支出是7百元，她後來改成三周去一次好市多，一個月省下將近2百元。

這名媽媽分析省錢的理由，首先是她計算必需品用完的時間時，間隔較短她就不會覺得每次去盡量什麼都要買，其次是她每次採買時，部分水果會選可以放比較久或不用立刻切開的，例如橘子或西瓜。

這位媽媽過去每次去超市採買時都會買一些不在採購清單上的物品，讓她每次上超市平均花一百元，去的次數多，費用加總也很可觀，她說她現在在每次去好市多的中間時間還是要去超市買一些好市多沒賣的東西，但花的錢隨著去的次數少也跟著變少，對她的錢包來說是一大解脫。

理財網站GOBankingRates也訪問了個人理財網站Under the Meridian的創辦人威爾（Hope Ware），請她分享三周去一次好市多更省錢的秘訣，讓省下的錢比2百元還多。

1. 制定計畫

威爾說每次去好市多的間隔期間還要去超市，多半是為了消耗較快的生活必需品如牛奶 、雞蛋 ，她建議可以預先規劃，例如買蛋時先想好未來三周要如何用這些蛋，分配好數量，這樣到下次採買前都有蛋可以用，不會提前用完而需要補貨。

2. 改買冷凍商品

威爾說部分食物如莓果，保存期限非常短，為了避免浪費，她建議可以買冷凍的，如此放比較久，她常買的冷凍莓果就能放到一個月。

3. 愈不能放的食物愈早食用

威爾說如果不想浪費食物和錢，這個原則是重要策略，她建議先吃香蕉再吃蘋果、先吃葉菜類再吃芹菜和紅蘿蔔、先吃起司片再吃塊狀硬起司。

4. 購買廉價但能久放的食材

可以盡量買價格便宜又能久放的食材，例如馬鈴薯，威爾說好市多一袋10磅的馬鈴薯不到7元，買回家可以做濃湯、沙拉、薯餅和薯條，只要發揮創意，就能在省錢的同時用同樣的廉價食材變出無限花樣。