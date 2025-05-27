不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋

主廚Joanne Gallagher分享她做出滑嫩、如鮮奶油口感的炒蛋秘訣。(翻攝YouTube@Inspired Taste)

主廚蓋拉格爾（Joanne Gallagher）說，想要做出軟嫩如奶油般口感的炒蛋，不用牛奶 不用水，只要奶油和鹽兩種配料即可，她分享她在廚藝學校學到的炒蛋秘訣，說這個方法簡單又快速，只要照著做絕對不會後悔。

每日快報（Daily Express）報導，蓋拉格爾在Inspired Taste網站分享她炒出軟嫩炒蛋的方法。

蓋拉格爾說，她的炒蛋只需要三種食材，分別是雞蛋 、鹽巴和奶油，除此之外都不需要。她說如果想做出經典的炒蛋，她建議用奶油，也可以用橄欖油。

蓋拉格爾在該網站的YouTube 頻道分享示範影片，她的作法為把蛋打進碗中，加入鹽巴調味後打至均勻，接著靜置5到10分鐘，這段時間鹽巴會和蛋裡的蛋白質起作用，讓蛋變得更滑嫩。

蓋拉格爾在蛋液靜置的時間會熱鍋並加入奶油，她建議使用不沾鍋和矽膠鍋鏟，而爐火設定小火，她說這是炒出軟嫩如鮮奶油口感炒蛋的秘密，若用大火會毀了炒蛋，因為會讓蛋變得又乾又沒味道。

油鍋熱好後，蓋拉格爾將蛋液下鍋，她說可以用鍋鏟以畫小圓圈的方式撥炒蛋液，持續不停撥炒直到蛋液看起來稍微變厚且初步凝固，接著她改用直線撥炒，炒出更大的凝乳狀炒蛋。

蓋拉格爾說，等到蛋快炒好但仍有點濕的時候就把鍋子從爐子移開，因為蛋很快熟，即便把鍋子移開，蛋仍可以用餘溫繼續變熟，這時只要再用餘溫加熱蛋幾秒，完美炒蛋就大功告成了。