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這6種被「誤解」食物 營養師：有益腸道健康

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以前每天喝汽水的人 現在只能喝水？

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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美國人對汽水的消費已連續十餘年持續下滑。（美聯社）
美國人對汽水的消費已連續十餘年持續下滑。（美聯社）

盡管汽水曾是美國飲食文化的主角，但美國人對這類氣泡飲品的消費已連續十餘年持續下滑。與2000年相比，如今美國人飲用汽水的量減少了約25%。當然，這裡所指的是傳統含糖汽水。相對而言，益生菌與益生元汽水的市場則逐年成長，它們通常含有較少的糖分與添加物，正逐漸成為更健康的替代選擇。

根據雅虎新聞報導，近二十年來，已有大量研究指出傳統汽水對健康無益。UCLA醫學中心的高級營養師Dana Ellis Hunnes 表示：「含糖汽水會取代原本應攝取的健康熱量，占據胃部空間，卻同時帶來對身體毫無益處的大量熱量。」

傳統汽水的含糖量確實驚人。一瓶20盎司（約591毫升）的可樂，含有240卡路里與65克糖，這已超過大多數人每日建議的糖分攝取上限。Hunnes 指出，「過量糖分攝取會導致體重增加、內臟脂肪堆積，並提升罹患慢性疾病的風險，包括糖尿病、心臟病與脂肪肝等。」

．喝水改變人生

Mina Grace Ward 曾每天喝六罐以上汽水，「每天早上通勤前，我一定要先來一罐冰可樂。」

約十年前，她被診斷出患有葛瑞夫氏症（Graves' disease），於是開始喝水並戒除汽水。在做出其他飲食上的重大改變後，她的健康也隨之改善。

．更有活力想要活動

Seth Goodman 從小就愛喝汽水，長大後依然難以戒除。「我甚至會特地繞路去買可樂，尤其是麥當勞的可樂。」他說，「有時一天會跑好幾趟。」

他坦言，一開始戒汽水非常困難，但一旦成功戒除，他立刻感覺精力更充沛，生活品質也有所提升。

．三個月內減重5磅

市場行銷總監 Terry Wells 在2020年COVID-19疫情期間決定戒掉汽水。當時她每天會喝兩罐，通常是雪碧或橘子汽水，不舒服時則選擇薑汁汽水。

她表示，「這需要時間，但對糖的渴望會逐漸消失。」而她在三個月內成功減重5磅。

．下午不再頭痛

來自德州的 Bennett Barrier 約十年前因工作時脫水，促使他決定戒除汽水。當時他在體育場工作，負責鋪設草皮，烈日之下感到頭暈。「那天我喝了三罐汽水，卻一滴水都沒喝。」他說。

戒掉汽水後，他原本常有的消化不良與脹氣問題消失了。「下午不再頭痛了，」他說，「雖然睡眠沒有太大改變，但早晨起床變得更輕鬆。」

是否應該減少汽水攝取？

營養師普遍認為，不一定要完全戒除汽水，但若成為每日習慣，則應考慮減量。營養師 Scott Keatley 指出，「汽水應該是偶爾享用的飲品，而不是每日必備。」他強調，若每天飲用，身體可能會陷入血糖飆升與渴望的循環。

這不僅會增加罹患第二型糖尿病的風險，也可能導致能量波動、精神疲憊。他建議可逐步減量，改喝無糖氣泡水或冰茶。「並非永遠不能再喝，而是應該理解它對健康的影響，並做出支持長期健康的選擇。」

俄亥俄州立大學醫學中心的營養師 Stacy Cleveland 則補充，益生菌汽水可能是相對更健康的選項，但仍應選擇低糖版本，並控制飲用頻率。「最重要的是適量，」她說，「喝得越少越好。」

糖尿病 減重 俄亥俄州

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