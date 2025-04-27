我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

林志玲化身人間「珍珠美人魚」發亮逆齡不藏私曝5大秘訣

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲日前在美國紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，引發網路狂讚她們的盛世美顏。她形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，說對方的電影讓她看哭了好幾次。26日志玲姊姊與瑞士男星文森·培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎，志玲姊姊的青春駐顏又成話題，她特別公開5大保養祕訣。對於復出拍戲，她也因為「孩子的成長太快了」，暫時無法開拍。

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，她說：「安海瑟薇是好萊塢甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）、「珍愛來臨」（Love Happens）、「新娘大作戰」（Bride Wars）、「真愛挑日子」（One Day）都喜歡，「悲慘世界」（Les Misérables）看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的「關於你的想法」（The Idea of You），我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

林志玲和安海瑟薇私下小聊了一段，林志玲分享其一：「我說我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶！」林志玲接著說：「是的，we all love you。」無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，志玲姊姊凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣：

第1就是運動運動運動，第2要飲食均衡營養（免疫力才會好），第3點要保持正向的好心情非常重要！（憂鬱煩躁都不會有好氣色喔，請用正向的心情去解決眼前的問題）。第4點我因為當了媽媽以後就陪兒子早睡早起，盡量少熬夜吧，姐妹們。5、媽媽們請花些時間專注在自己身上，在平凡的生活大小瑣事當中，讓自己也可以感受到成長的可能性！

林志玲此次的頒獎搭檔文森·培瑞茲曾演出「瑪歌皇后」（La Reine Margot）及「印度支那」（Indochine）等經典作。再次站上電影頒獎舞台，是否激起戲劇表演癮？她說：「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」現階段除了長時間拍攝的影視作品，其它演藝計畫她則是樂意嘗試。

就算暫時不拍戲，但志玲姊姊依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展。希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱」。

林志玲參加北京國際電影節，整個人閃閃發光。（取材自chiling.lin Ins...
林志玲參加北京國際電影節，整個人閃閃發光。（取材自chiling.lin Instagram）
林志玲分享自己保持美麗的5大祕訣。（取材自chiling.lin Instagr...
林志玲分享自己保持美麗的5大祕訣。（取材自chiling.lin Instagram）

林志玲 印度 免疫力

上一則

4月27日星座運勢 金牛桃花旺盛 天蠍財運不錯

延伸閱讀

「情歌王子」沙寶亮首當電影男主角 首映票房這麼慘

「情歌王子」沙寶亮首當電影男主角 首映票房這麼慘
娛樂／麥塊電影大黑馬 影院狂歡 全球吸金

娛樂／麥塊電影大黑馬 影院狂歡 全球吸金
同框小18歲楊紫 50歲林志玲不顯老

同框小18歲楊紫 50歲林志玲不顯老
50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

熱門新聞

黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

2025-04-20 19:57
示意圖。（取自123RF）

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

2025-04-21 16:00
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

2025-04-24 22:45
下半年四大生肖將迎來命運的轉捩點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

2025-04-21 00:00
Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

2025-04-17 21:35

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌