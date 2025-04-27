林志玲化身人間「珍珠美人魚」發亮逆齡不藏私曝5大秘訣

林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲 日前在美國紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，引發網路狂讚她們的盛世美顏。她形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，說對方的電影讓她看哭了好幾次。26日志玲姊姊與瑞士男星文森·培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎，志玲姊姊的青春駐顏又成話題，她特別公開5大保養祕訣。對於復出拍戲，她也因為「孩子的成長太快了」，暫時無法開拍。

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，她說：「安海瑟薇是好萊塢甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）、「珍愛來臨」（Love Happens）、「新娘大作戰」（Bride Wars）、「真愛挑日子」（One Day）都喜歡，「悲慘世界」（Les Misérables）看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的「關於你的想法」（The Idea of You），我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

林志玲和安海瑟薇私下小聊了一段，林志玲分享其一：「我說我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶！」林志玲接著說：「是的，we all love you。」無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，志玲姊姊凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣：

第1就是運動運動運動，第2要飲食均衡營養（免疫力 才會好），第3點要保持正向的好心情非常重要！（憂鬱煩躁都不會有好氣色喔，請用正向的心情去解決眼前的問題）。第4點我因為當了媽媽以後就陪兒子早睡早起，盡量少熬夜吧，姐妹們。5、媽媽們請花些時間專注在自己身上，在平凡的生活大小瑣事當中，讓自己也可以感受到成長的可能性！

林志玲此次的頒獎搭檔文森·培瑞茲曾演出「瑪歌皇后」（La Reine Margot）及「印度 支那」（Indochine）等經典作。再次站上電影頒獎舞台，是否激起戲劇表演癮？她說：「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」現階段除了長時間拍攝的影視作品，其它演藝計畫她則是樂意嘗試。