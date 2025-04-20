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想要優雅長壽 中年開始不嫌晚 哈佛研究曝祕訣在「飲食」

記者沈能元／台北即時報導
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一個人在死亡前幾年，可能陷入失能、臥床、慢性病纏身等，「活的並不優雅」。（本報資料照片）
一個人在死亡前幾年，可能陷入失能、臥床、慢性病纏身等，「活的並不優雅」。（本報資料照片）

說到老化，很多人第一反應是，「我爸活到90多歲，算長壽了啦」，但仔細想，他是健康走完人生，還是後面10年坐輪椅、記憶混亂、什麼都要靠人幫忙？一個人在死亡前幾年，可能陷入失能、臥床、慢性病纏身等，「活的並不優雅」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，大家在意的不是活幾歲，而是老了之後，還能不能自己走路、自己煮飯、記得身邊的人。最近哈佛一份重量級研究，從10萬多人身上追蹤了30年，找出哪些飲食習慣，能幫我們「老得比較慢、活得比較有品質」。因為，健康優雅變老的祕訣在「飲食」。

「吃對的人，真的老得比較慢、過得比較好。」張家銘說，這份研究刊登在2025年「Nature Medicine」，定義健康老化，不只是活到70歲以上，還要符合這5件事，包括腦袋還清楚、沒失智，手腳有力、自己走得動，心情穩定、不憂鬱不焦慮，沒有常見慢性病（糖尿病心臟病等），生活可以自理，不靠人照顧。

研究發現，只要「中年以後」開始吃對，老了真的會差很多。張家銘指出，吃得最健康的那群人，健康老化的機率是其他人的2倍以上，原來「怎麼吃」，真的會決定未來怎麼老，研究裡面效果最好的，是一種叫做「AHEI健康飲食指數」的飲食習慣。它不是要斷肉、戒油、吃得很慘，而是有原則、有彈性的吃。

飲食應吃多一點，青菜（特別是深綠跟深黃的）、水果（尤其是莓果類）、全穀類（糙米、藜麥）、植物性蛋白（豆腐、毛豆、豆漿）、好油脂（橄欖油、堅果、亞麻仁油）、一點點魚肉、低脂乳品也可以。並少吃一點，加工食品（香腸、泡麵、雞塊），含糖飲料、果汁、奶茶，紅肉（牛、豬）吃太多會扣分，高鈉醬料、反式脂肪（奶油、酥皮類），不是要您吃得很「清淡」，而是吃得有「方向」。

張家銘說，攝取食物的關鍵是「來源」跟「處理方式」，不是單純的清淡或不清淡。如早餐不要吃甜吐司＋即溶奶茶，改喝無糖豆漿＋水煮蛋＋香蕉；午餐便當別選滷排骨＋香腸，選魚排、青菜、豆腐；晚上自己煮，用橄欖油炒菜，煮一鍋糙米飯，吃得飽又安心。

另，零食可以把洋芋片換成堅果，汽水換成氣泡水或無糖茶，而加工食物吃多，不只胖，還會提早退化，研究特別點名，「超加工食品」才是健康老化最大的敵人。什麼是超加工食品？像是罐頭湯、即時冷凍微波餐、香腸、魚板、甜甜圈、能量、餅乾、泡麵、速食、含糖飲料、超甜果汁等，研究顯示，吃最多超加工食品的人，健康老化的機率少了三分之一。

張家銘說，老化，是每個人都會面對的事。但我們可以選擇怎麼老，是衰退式的老，還是自主式的老。我們要的是，老了還能自己上下公車、自己出門買菜、孫子回家時還能笑著說出他名字的那種老年。所以，不是在限制自己的飲食，而是在「投資未來的自由」，「現在每一口吃的食物，都是給未來自己的健康存款。」

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