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裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

世界新聞網／輯
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

豆腐富含蛋白質，是精瘦蛋白質（lean protein）的絕佳來源，含有人體所需的九種必須胺基酸。烹調時，豆腐可以做成多種味道，煎、炸、烤、炒都適合，因此成為桌上常見菜餚之一；網友分享買豆腐時不要丟棄裝豆腐的塑膠盒，用它來醃製豆腐省錢省時還能做出美味料理。

Parade報導，豆腐要煮得好吃，烹調方法和適當醃製是關鍵，烹飪雜誌Cook's Illustrated 的一名讀者在雜誌的Instagram上分享醃製豆腐的妙招。

該名讀者表示，裝豆腐的塑膠容器不要丟，因為它的尺寸和豆腐差不多，豆腐會緊緊貼附在容器邊，在原容器而非另外找一個大碗倒入醃料，醬料不會延散各處，幾乎貼合的空間代表豆腐浸泡在醃料中，每一面都接觸到醃料，而非只是和醃料「待在一起」。

這名讀者說，可以先將豆腐取出，輕壓去除多餘水分，再用廚房紙巾拍乾，接著將部分醬料倒入盒中再放回豆腐，最後倒入剩下的醬料直到容器頂部並淹過豆腐，靜置至少半小時。

醃好豆腐後將豆腐取出，再用自己想要的方式烹飪就完成一道菜了；塑膠盒沖洗乾淨後回收，這樣就不用多用一個碗盤，也將容器充分利用，可謂雙贏，輕鬆俐落就完成一道富含蛋白質的菜餚。

至於醃製豆腐，專家說，豆腐本身幾乎無味，也正是這個特質讓豆腐容易吸收其他食材的味道，所以可以用任何想要的味道來醃豆腐，無論是烤肉醬、韓式辣醬還是大蒜醬或檸檬，豆腐都可以輕易吸收和搭配那些味道。

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