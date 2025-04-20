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印尼男童腹部腹脹無法排便 醫剖腹抓出3大碗蛔蟲

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
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印度有名男童的腹部塞滿數十隻蛔蟲，數量甚至能裝滿三個容器。(取材自維基百科)
印度有名男童的腹部塞滿數十隻蛔蟲，數量甚至能裝滿三個容器。(取材自維基百科)

印尼有名三歲男童因為腹部腫脹，伴隨便祕、發燒等症狀而就醫，醫生為他進行剖腹手術後震驚地發現腹部竟塞滿數十條蛔蟲，最終數量更是裝滿了三個容器，醫護人員透露男童很可能是因為喝下受汙染的水或赤腳行走時接觸到寄生蟲才遭遇如此離譜的症狀。

每日郵報報導，這名三歲男童腹部嚴重腹脹、發燒且三天無法排便，他的父母出於擔心便就醫求助，起初院方診斷這只是單純便祕，但隔天男童開始嘔吐出蠕蟲，對胃部一照X光才發現出現不明灰色腫塊，醫生為男童進行剖腹手術後，震驚地發現多達數十條蛔蟲阻塞了他小腸的三個不同區域。

發現蛔蟲後，血液檢查也顯示男孩患有貧血，這種情況是由於身體無法產生足夠的健康紅血球而發生，這恰巧是感染寄生蟲的常見警訊，因為有些蛔蟲以腸道中的血液為食物、進而導致慢性失血和鐵含量降低。

為了取出蛔蟲，醫護人員在男童的腸道上切開一個小洞，接著輕輕地擠壓、將蛔蟲一隻隻擠出來，其數量甚至多到能裝滿三個容器，最終男童在手術、藥物等治療後順利出院。

據估計，全球有多達十億人感染蛔蟲、即每八個人中就有一人感染，人們經常在不知不覺中因食用了含有蛔蟲卵的食物或水，這在農村地區或衛生條件較差的地區較為常見。

以前述男童為例，醫護人員表示他經常和朋友們赤腳一起去河邊玩耍，也經常赤手去垃圾掩埋場撿垃圾，這些都很可能是他感染蛔蟲的原因。

慎入！印尼男童腹脹便秘求醫　剖腹噴出「巨量蛔蟲」裝3碗公

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便祕 印尼

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