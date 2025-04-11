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熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

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包括草莓等13種水果熱量低、水分和纖維多，可以幫助人自然地減重。（取材自pexels.com@Jane T D.）
包括草莓等13種水果熱量低、水分和纖維多，可以幫助人自然地減重。（取材自pexels.com@Jane T D.）

水果是具有極高營養價值的食物，有研究指出每天吃水果可以幫助減重，因為水果富含纖維和水分，可以讓人有飽足感，不會吃太多，Verywell Health報導列出13種可以讓人自然地減重的水果，讓想有理想體重者吃得健康也吃得安心。

1. 葡萄柚

半個葡萄柚熱量為53卡，含有糖12公克、纖維2公克、91%的水分，可以幫助減重。

2. 蘋果

一個一般大小的蘋果約95卡，有糖19公克、纖維3公克，像蘋果這樣富含纖維的食物可以降低血糖高峰，幫助控制體重。

3. 酪梨

一個中型的酪梨約240卡；酪梨含糖量極低，一個酪梨大約只有0.4公克的糖，經常吃酪梨被認為有助於減少體重增加，可以降低過胖的盛行率。

4. 梨子

一個中型的梨子約100卡，含有17公克的糖、5.5公克的纖維，也是預防血糖飆升和體重增加的好幫手。

5. 覆盆莓

一杯覆盆莓含有64公克的熱量、5公克的糖、8公克的纖維、86%的水分，覆盆莓富含纖維且熱量低，可以幫助控制飢餓感和體重。

6. 橘子

一顆橘子有62卡的熱量、12公克的糖、3公克的纖維和87%的水分，柑橘類黃酮（citrus flavonoids）可幫助預防肥胖。

7. 草莓

一杯草莓熱量53卡，有8公克的糖、3公克的纖維和91%的水分。

8. 香蕉

一根中等大小的香蕉有105卡熱量、14公克的糖、3公克的纖維和75%的水分，研究顯示香蕉和減少體重增加有關，但關聯性不像蘋果、梨子及莓果那麼強。

9. 水蜜桃

一顆中等大小的水蜜桃有59卡熱量、13公克的糖、2公克的纖維和89%的水分。

10. 哈密瓜

一杯量的哈密瓜有大約60卡熱量、14公克的糖、2公克的纖維和90%的水分。

11. 奇異果

一顆奇異果有42卡的熱量、6公克的糖、2公克的纖維和84%的水分，研究顯示奇異果有助於控制體重。

12. 西瓜

一杯分量的西瓜有46卡的熱量、9公克的糖和92%的水分，西瓜雖然纖維很少，但極多的水分可以抑制飢餓達數小時。研究顯示，以西瓜取代低卡餅乾連續吃四周，和減輕體重、血壓、腰臀比及BMI都有關。

13. 鳳梨

一杯分量的鳳梨有83卡的熱量、16公克的糖、2公克的纖維和86%的水。

酪梨 奇異果 減重

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