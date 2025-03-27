判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

營養師指出，可以測試自己是否能握住自身體重四分之三重量的物品一分鐘，若無法可能會比同儕早逝。握力示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Photo By: Kaboompics.com)

握力是協助判斷手臂肌力與關節活動的指標，握力不足不僅表示肌肉流失，也代表失能以及罹患各類老年疾病的風險增加。每日郵報（Daily Mail）報導，營養師瓊斯（Ed Jones）說，握力相較膽固醇是更好的長壽指標，如果無法握著自身體重四分之三的重物維持一分鐘，可能會比同齡人短命。

瓊斯說，握力是「身體其他部分衰弱的標誌」，他建議可以試著舉起相當於自身體重四分之三的重物進行測試，以平均體重190磅的一般男性而言，此重量約為140磅；而對平均體重160磅的女性而言，約為120磅。

長期以來，醫生會透過握力測試判斷罹患心血管疾病 、失智症的風險。一項2016年發表於流行病學與社區健康期刊的研究顯示，長達17年的追蹤下，握力較差的受試者的死亡率較高。刺胳針（The Lancet）一篇研究顯示，以握力預測死亡率和心血管疾病風險，較高血壓 更精準。握力弱者可以每天用握力器、握力球練習一分鐘，慢慢進步。

不過，英國安全衛生執行署（Health and Safety Executive）表示，男性可舉起的最大安全重量不應超過55磅、女性不超過33磅，若未經訓練貿然抬起過重物品，恐導致背部受傷。可以改用吊單槓維持秒數測試抓握力，一般男性應該維持至少60秒，而女性應該維持至少30秒。

平衡能力也是一項重要指標，因為平衡不佳會增加跌倒風險。測試方法為雙手叉腰，一腳離地便開始計時，當腳碰地或手離開腰時停止計時。英國國民保健署（National Health Service）建議，18至39歲的族群應該能維持單腳站43秒以上、40至49歲者至少40秒、50至59歲者為37秒以上、60至69歲者至少30秒，而70至79歲的族群至少18、19秒。