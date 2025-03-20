缺蛋也不怕 用這三種替代食材做出美味餅乾

如果沒有蛋，專家建議有三個理想的食物可以替代蛋做出餅乾。餅乾示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）

近期全美雞蛋 價格高漲與缺貨，許多人開始尋找替代食材。Daily Meal報導，販售有機餐點的Spring Cafe Aspen創辦人薩布莉娜（Sabrina Rudin）推薦三種可以替代雞蛋製作餅乾的食材；這樣做出來的餅乾，全素食者也能吃。

1. 亞麻蛋（flax egg）

薩布莉娜說，用亞麻蛋製作的餅乾與傳統餅乾味道相去不遠，而且調製方法非常簡單，只需要混合1茶匙磨碎的亞麻粉與2.5茶匙的水，並靜置數分鐘讓混合液凝固即可。因為混合物質地濃稠，很適合作為烘焙中的黏結劑，而且亞麻蛋的味道較淡，比較不會影響其他食材的風味。

薩布莉娜說，每1份亞麻蛋可替代食譜中的1份蛋。惟使用亞麻蛋製作的餅乾容易變乾，注意不要烤過頭，成品最好在24小時內食用完畢。

2. 香蕉泥

有些餅乾會添加大量糖份，過度攝取恐導致健康問題。薩布莉娜說，改用香蕉替代雞蛋，除了其中的天然糖能為餅乾增添風味，還能一併攝取膳食纖維、維生素B6、C與鉀和鎂等營養素。

薩布莉娜說，她會以半杯香蕉泥替代1份蛋，而香蕉泥製作的餅乾較為濕潤、還會帶有一點奶油味，她也提醒挑選食譜時要注意，因為使用香蕉泥也會讓成品有香蕉味。

3. 蘋果醬

薩布莉娜表示，這是她偏好的雞蛋替代品之一，理由與香蕉泥大同小異，可以增添水分，還可以補充很多營養素。蘋果富含維生素C與天然果膠，相對於香蕉泥含有較少的熱量與糖份；而經過搗碎與燉煮的蘋果醬不僅能賦予餅乾甜味，味道也比較淡，比較不會影響成品的風味。她會以半杯蘋果醬取代1份蛋。