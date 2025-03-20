我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中若因台開戰 學者：美恐同時打4場戰爭

金山首創自動測速照相 33個事故高發路段設立

缺蛋也不怕 用這三種替代食材做出美味餅乾

世界新聞網／輯
如果沒有蛋，專家建議有三個理想的食物可以替代蛋做出餅乾。餅乾示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）
如果沒有蛋，專家建議有三個理想的食物可以替代蛋做出餅乾。餅乾示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）

近期全美雞蛋價格高漲與缺貨，許多人開始尋找替代食材。Daily Meal報導，販售有機餐點的Spring Cafe Aspen創辦人薩布莉娜（Sabrina Rudin）推薦三種可以替代雞蛋製作餅乾的食材；這樣做出來的餅乾，全素食者也能吃。

1. 亞麻蛋（flax egg）

薩布莉娜說，用亞麻蛋製作的餅乾與傳統餅乾味道相去不遠，而且調製方法非常簡單，只需要混合1茶匙磨碎的亞麻粉與2.5茶匙的水，並靜置數分鐘讓混合液凝固即可。因為混合物質地濃稠，很適合作為烘焙中的黏結劑，而且亞麻蛋的味道較淡，比較不會影響其他食材的風味。

薩布莉娜說，每1份亞麻蛋可替代食譜中的1份蛋。惟使用亞麻蛋製作的餅乾容易變乾，注意不要烤過頭，成品最好在24小時內食用完畢。

2. 香蕉泥

有些餅乾會添加大量糖份，過度攝取恐導致健康問題。薩布莉娜說，改用香蕉替代雞蛋，除了其中的天然糖能為餅乾增添風味，還能一併攝取膳食纖維、維生素B6、C與鉀和鎂等營養素。

薩布莉娜說，她會以半杯香蕉泥替代1份蛋，而香蕉泥製作的餅乾較為濕潤、還會帶有一點奶油味，她也提醒挑選食譜時要注意，因為使用香蕉泥也會讓成品有香蕉味。

3. 蘋果醬

薩布莉娜表示，這是她偏好的雞蛋替代品之一，理由與香蕉泥大同小異，可以增添水分，還可以補充很多營養素。蘋果富含維生素C與天然果膠，相對於香蕉泥含有較少的熱量與糖份；而經過搗碎與燉煮的蘋果醬不僅能賦予餅乾甜味，味道也比較淡，比較不會影響成品的風味。她會以半杯蘋果醬取代1份蛋。

雞蛋 料理食譜

上一則

H-1B新系統改數位化、調高費用 用人單位申請非個人

延伸閱讀

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
討厭香菜但料理非用不可 換成這幾種菜能完美替代

討厭香菜但料理非用不可 換成這幾種菜能完美替代
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
Trader Joe's鹽味焦糖丹麥捲回歸 老饕曝最佳吃法

Trader Joe's鹽味焦糖丹麥捲回歸 老饕曝最佳吃法

熱門新聞

網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

2025-03-15 19:35
有些人的個性天生合不來，難以成為好友。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

2025-03-14 23:10
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

2025-03-15 19:58
圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

2025-03-16 21:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手