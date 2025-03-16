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喝水就能瘦？ 營養師解密喝水減重法則

記者萬于甄／台南即時報導
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水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，台南市立醫院營養師張秀如建議，養成規律喝水的好習慣，讓健康成為日常生活的一部分。（南市醫提供）
水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，台南市立醫院營養師張秀如建議，養成規律喝水的好習慣，讓健康成為日常生活的一部分。（南市醫提供）

水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，近年來網路上有不少人推薦「喝水減肥法」，台灣台南市立醫院營養師張秀如也說，「喝水減重」是一種簡單且經濟實惠的方式，不僅能幫助控制體重，還能提升整體健康狀態。

張秀如表示，充足的水分能優化細胞功能、提升基礎代謝率、促進脂肪分解，進而有助於體重控制，此外，許多人常將「口渴」誤以為「飢餓」，導致不必要的飲食攝取，因此定期補充水分能有效降低熱量攝取，並幫助腸胃蠕動，減少腹脹問題。

她提到，當身體處於缺水狀態時，脂肪代謝效率會降低，即使控制飲食，減重效果仍可能受影響，民眾應適量且規律地喝水，才能有助於打造健康體態，建議每日飲水量可依據個人體重乘以30毫升計算，以水替代含糖飲料，可減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖

許多民眾認為單純喝白開水相較無味，喜歡以無糖茶代替白開水，不過，張秀如提醒，無糖茶雖能補充水分，但因含有咖啡因與茶鹼，恐具有輕微的利尿作用，尤其是大量飲用時，會影響體內水分平衡，若想提升飲水風味，不妨加入檸檬片、薄荷葉或天然水果片等，補充維生素與抗氧化劑。

張秀如強調，喝水雖是一種安全簡單的減重策略，但過量飲水恐導致電解質失衡，甚至引發水中毒，因此，仍需依個人需求適量飲用，特別是在劇烈運動後，應適當補充電解質，避免因大量流汗導致鈉離子流失，建議選擇礦泉水或運動飲料來補充體內水分與電解質。

台南市立醫院營養師張秀如建議，每日飲水量可依據個人體重乘以30毫升計算，以水替代...
台南市立醫院營養師張秀如建議，每日飲水量可依據個人體重乘以30毫升計算，以水替代含糖飲料，可減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖。（南市醫提供）

減重 血糖

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