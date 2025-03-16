喝水就能瘦？ 營養師解密喝水減重法則

水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，台南市立醫院營養師張秀如建議，養成規律喝水的好習慣，讓健康成為日常生活的一部分。（南市醫提供）

水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，近年來網路上有不少人推薦「喝水減肥法」，台灣台南市立醫院營養師張秀如也說，「喝水減重 」是一種簡單且經濟實惠的方式，不僅能幫助控制體重，還能提升整體健康狀態。

張秀如表示，充足的水分能優化細胞功能、提升基礎代謝率、促進脂肪分解，進而有助於體重控制，此外，許多人常將「口渴」誤以為「飢餓」，導致不必要的飲食攝取，因此定期補充水分能有效降低熱量攝取，並幫助腸胃蠕動，減少腹脹問題。

她提到，當身體處於缺水狀態時，脂肪代謝效率會降低，即使控制飲食，減重效果仍可能受影響，民眾應適量且規律地喝水，才能有助於打造健康體態，建議每日飲水量可依據個人體重乘以30毫升計算，以水替代含糖飲料，可減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖 。

許多民眾認為單純喝白開水相較無味，喜歡以無糖茶代替白開水，不過，張秀如提醒，無糖茶雖能補充水分，但因含有咖啡因與茶鹼，恐具有輕微的利尿作用，尤其是大量飲用時，會影響體內水分平衡，若想提升飲水風味，不妨加入檸檬片、薄荷葉或天然水果片等，補充維生素與抗氧化劑。