八件事看似能讓人變得健康 營養師：其實很傷身體

有各種追求健康的方法，但營養師說有些方法實行不當，反而可能傷害健康。健康飲食示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Cats Coming）

每個人都想健康，但生活中充斥各種相關資訊，有些不一定正確，若採取錯誤的方式不太不會實現健康的目標，還可能有反效果，雖然那些做法不會有生命危險，但若實施不當也會傷害健康。Eating Well報導，營養師梅麗莎（Melissa Mitri）指出八種看似健康，其實對身體有害的習慣。

1. 不吃碳水化合物

低碳水化合物的生酮飲食是時下潮流，但過度限制攝取整個營養素可能導致營養不良。與其完全戒掉碳水化合物，不如選擇全麥、豆類與蔬菜取代精緻穀物。梅麗莎說，碳水化合物是大腦與肌肉的主要能量來源，過度避免攝取會使運動時頭腦混亂與疲勞，也可能因為偏食導致飲食失調與壓力，更難維持均衡飲食。

2. 過度鍛鍊

疾病管制與預防中心（CDC）建議成人每周應進行150到300分鐘的中等強度、或50到75分鐘的高強度身體活動。但如果運動過於劇烈、速度太快很可能會受傷，或是產生「做不到」的心理而放棄運動。

梅麗莎說，如果運動之間沒有適當休息，可能會讓表現變差、身體難以恢復原狀。雖然聽起來違反直覺，過度運動甚至會因為皮質醇（壓力賀爾蒙）濃度上升，反而導致體重增加。研究顯示，如果休息日仍想活動筋骨，可以選擇步行或瑜伽等輕度有氧運動。

3. 避開麩質

如果不是麩質不耐症（gluten intolerance）或乳糜瀉（celiac disease）患者，研究建議不應該完全避吃麩質。梅麗莎說，含麩質的穀物如全麥、大麥與黑麥提供纖維質、維生素B與礦物質等重要營養素；每天食用兩到三份全穀物，可以降低罹患第二型糖尿病 、肥胖、心臟病 等疾病風險，因此不需要過度限制。

4. 間歇性斷食

社群媒體近來崇尚間歇性斷食，名人與網紅紛紛分享自己限制飲食後的減肥效果。雖然有研究（https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/631）顯示間歇性斷食或許能協助控制體重與降低膽固醇，但不是想像中那麼簡單。梅麗莎說，不吃早餐會降低能量水平，反而增加整天的食慾，讓人更難堅持均衡飲食。她建議諮詢專業營養師，確認自己是否適合斷食與客製化營養需求。

5. 嚴格全素

植物性飲食可以是維持健康的好方法，但像是只吃生食與喝果汁或不注意高糖、高鈉添加物的行為反而會增加罹患慢性病風險。梅麗莎表示，未經妥善規劃的全素飲食會導致缺乏維生素B12、鋅與鈣的營養不良，對於生活忙碌者而言，要能維持充足營養更具挑戰性。因此應該在採取植物性飲食之下，確保從不同來源獲取營養。

6. 喝太多水

保持充足水分對身體健康很重要，但喝過量可能會導致低血鈉症（hyponatremia）。每天喝八杯水的黃金法則其實不完全正確，應該因人而異。梅麗莎表示，可以口渴時喝水，並根據尿液顏色判斷身體需要多少水分，淺黃色代表水分足夠、透明表示水喝太多了、深黃色代表水喝太少。另外也可以攝取富含水分的食物，除了獲取高達百分之二十的液體攝取量以外，也能吸收有益健康的礦物質。

7. 避開日曬

皮膚防曬很重要，但研究顯示，完全避免日照會阻止身體產生足夠的維生素D，而維生素D是骨骼健康、免疫功能與預防慢性病的核心要素。每周接受幾次10到30分鐘陽光有益維生素D合成。梅麗莎說，防曬乳可能阻擋人體吸收維生素D，因此最好選擇短時間日曬，以降低紫外線損害風險。

8. 睡太多

每晚睡超過九小時可能是潛在疾病的徵兆。梅麗莎表示，保持固定的睡眠時間是維持健康的關鍵。如果每天睡超過九小時仍感疲倦，建議諮詢醫師，檢查是否有抑鬱、睡眠呼吸中止症、甲狀腺低下等導致過度睡眠的疾病。