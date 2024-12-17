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冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運

記者賴香珊／南投即時報導
節氣「冬至」示意圖。(記者賴香珊／攝影)
節氣「冬至」示意圖。(記者賴香珊／攝影)

12月21日迎來節氣「冬至」，台灣民俗專家廖大乙表示，冬至是一年中白天最短、夜晚最長的「極陰日」，建議冬至前丟棄家中廢棄瓶罐，當天避免黑色、暗色系穿搭，切勿晚歸。

廖大乙指出，節氣冬至這天是「極陰日」，因太陽直射南回歸線，是北半球在一整年裡，白天最短、黑夜最長的一天，陽氣及正能量較弱；但過了冬至，陽氣開始增強，就是轉運和改變氣場的大好時機，因此建議想要轉運的人能預作準備。

由於，冬至是「極陰日」，想甩開霉運最好在冬至前掃除一下，尤其家中廢棄不用的瓶瓶罐罐，如過期藥物，盡快丟掉，不要留在家裡；冬至當天避免黑色、暗色系穿搭，以紅色、白色等亮色系衣物為宜；而白天很短，應盡早回家，勿晚歸。

廖大乙也提到台灣冬至應景吃湯圓習慣，若想提高自身正能量，求取來年好運，煮湯圓時不妨選擇喜氣的紅湯圓，並且注意不要只吃單顆或單數，數量以2顆、4顆、6顆、8顆或10顆，成雙成對，象徵圓滿如意，有助於改變不良磁場，扭轉運勢。

此外，要讓自己在新的一年能有更好運勢，別忘了行善布施，不一定要花大錢捐款，可以去捐血，或打電話關懷許久未聯繫的親友、長輩，有「重新開始」的意涵，更透過幫助他人或溫暖他人，累積正能量、好磁場，幫自己招來貴人和好運。

湯圓示意圖。(AI生成)
湯圓示意圖。(AI生成)

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