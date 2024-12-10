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趁年底買起來 「好市多禮物卡」最高能打到七折

世界新聞網／輯
好市多的禮物卡被認為是在12月加入好市多會員的最大好處。好市多示意圖。(路透)
好市多的禮物卡被認為是在12月加入好市多會員的最大好處。好市多示意圖。(路透)

好市多（Costco）商品種類多、價錢實惠，因此雖然購物需要加入會員，還是很多人採買時的首選，而在年底這個歡慶佳節的季節，12月擁有或加入好市多會員的最大好處，就是可以購買非常划算的禮物卡。

Eat This Not That報導，根據全美零售聯合會統計，禮物卡是2024年美國人最想要的禮物排行榜第一名，有53%的美國人希望得到禮物卡，其次才依序是衣服、書和水果蛋糕。

報導指出，好市多的禮物卡有餐廳、電影院、家庭娛樂等，常被視為加入會員最大好處，特別是在這個佳節季節，若在其他大部分的零售店購買禮物卡，付的價錢是全額，但好市多的折扣，有時候甚至可以到七折或八折。

以紐約布碌崙(布魯克林)為例，可以購買一包內有兩張50元的餐廳禮卡，售價為79.99元，可以省下20元，禮卡可以在全國超過6百間餐廳使用，包括人氣牛排館如Morton's或Del Frisco，也可以在連鎖海鮮餐廳Chart House和Joe's Crab Shack使用。

而冰淇淋愛好者絕對不能錯過酷聖石（Cold Stone）冰淇淋禮卡，一組四張25員的禮卡售價為69.99元。

如果你偏好當地餐廳而非知名連鎖餐廳，好市多也有賣當地餐廳的禮物卡。位於布碌崙第六大道的希臘餐廳雅典娜就在好市多有禮物卡販售，Greenhouse咖啡廳也有，用79.99元就能買到價值100元的禮物卡。

報導指出，雖然好市多年費要65元，但購買及使用幾張禮物卡，累積的優惠就能把年費賺回來，若年底的假期用不到，也可以想想來年即將到來的生日、畢業或其他要送禮的場合是否可以贈送禮物卡。

好市多

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