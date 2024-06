中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐

警察至中餐館用餐。(取材自小紅書)

美國治安不佳眾所周知,觀光客至當地都要特別小心。一名華人網友近日到某家中餐館 吃飯,突然有幾名警察上門,她本以為是老闆做了壞事,結果原來是警察也愛吃這家餐廳,讓她直呼「這是我來美國後吃的最有安全感的一頓飯」。其他人笑稱「美國警察有個別稱『美食搜尋器』」。

網友「海邊的蘇小姐」在社群軟體小紅書上貼文表示,她近日到某家中餐館吃飯,用餐到一半突然有幾名全副武裝的警察入內,讓她非常震驚,本以為是餐廳老闆做了壞事,結果還來不及吃瓜看戲,幾名警察就入座用餐了。

她在一旁聽到警察三人點了fried rice(炒飯)、governor's chicken(左宗棠雞)、orange chicken(橙花雞),她笑稱,「這是我來美國後吃的最有安全感的一頓飯,但這工作餐也太typical(典型)美國白飯風格了吧」。

其他網友則留言「美國警察有個別稱呼美食搜尋器,如果有店特別多警察光顧,那家店的水準性價比肯定不錯」、「他們身上那一堆裝備坐著真的不難受嗎」、「可能你那裡正宗中餐不多吧,多倫多的白人警察夜班特別喜歡組團吃蘭州拉麵,或者24小時早茶,還見過去中式燒烤的」、「我以前常常半夜十二點去麥當勞看警察哥哥,那時候我們市有幾個地警特別帥」。

有內行網友表示,「我老公就是警察,每次回家先脫裝備,那個防彈背心要兩個品質很好的衣架才能架起來掛上去。他們去吃飯通常是免費或半價,商家都很積極地期待他們上門。也常常會有市民給他們買單付費,還要說thank you for your service(謝謝你們的貢獻)」。