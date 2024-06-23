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中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐

世界新聞網／輯
警察至中餐館用餐。（取材自小紅書）
警察至中餐館用餐。（取材自小紅書）

美國治安不佳眾所周知，觀光客至當地都要特別小心。一名華人網友近日到某家中餐館吃飯，突然有幾名警察上門，她本以為是老闆做了壞事，結果原來是警察也愛吃這家餐廳，讓她直呼「這是我來美國後吃的最有安全感的一頓飯」。其他人笑稱「美國警察有個別稱『美食搜尋器』」。

網友「海邊的蘇小姐」在社群軟體小紅書上貼文表示，她近日到某家中餐館吃飯，用餐到一半突然有幾名全副武裝的警察入內，讓她非常震驚，本以為是餐廳老闆做了壞事，結果還來不及吃瓜看戲，幾名警察就入座用餐了。

她在一旁聽到警察三人點了fried rice（炒飯）、governor's chicken（左宗棠雞）、orange chicken（橙花雞），她笑稱，「這是我來美國後吃的最有安全感的一頓飯，但這工作餐也太typical(典型)美國白飯風格了吧」。

其他網友則留言「美國警察有個別稱呼美食搜尋器，如果有店特別多警察光顧，那家店的水準性價比肯定不錯」、「他們身上那一堆裝備坐著真的不難受嗎」、「可能你那裡正宗中餐不多吧，多倫多的白人警察夜班特別喜歡組團吃蘭州拉麵，或者24小時早茶，還見過去中式燒烤的」、「我以前常常半夜十二點去麥當勞看警察哥哥，那時候我們市有幾個地警特別帥」。

有內行網友表示，「我老公就是警察，每次回家先脫裝備，那個防彈背心要兩個品質很好的衣架才能架起來掛上去。他們去吃飯通常是免費或半價，商家都很積極地期待他們上門。也常常會有市民給他們買單付費，還要說thank you for your service（謝謝你們的貢獻）」。

中餐館

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