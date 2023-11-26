萬物齊漲…紐約頂級俱樂部卻更熱門 富豪享盡5大私人服務

Sollis Health號稱是全美第一家貴賓式急診醫療服務機構，會員年費為3500元，45歲以上6000元。（美聯社）

對於市井小民來說，萬物齊漲讓生活開銷負擔愈來愈重，但在同一時間，專為紐約富豪提供禮賓服務的會員制私人聚會所，則愈來愈熱門。

紐約時報報導，對於有錢人來說，如今住在紐約市可以非常享受。參加超級富豪俱樂部，有洗衣專家專門服務，隨叫隨到的直升機服務，數百元競標只為爭取個餐廳訂位。有很多閒錢可以揮霍的富豪，從上館子、健身 、看醫生、顧小孩、遛狗到交通運輸等生活食衣住行大小事，都有專人處理，完全不必接觸到庶民大眾。紐約富豪們為自己打造的專屬服務包括：

管家與輪班保母

2020年以來，紐約富豪對24小時家庭幫佣的需求量大增，因為需要請人幫忙看管第二、第三棟房子或遊艇。幫佣起薪目前為時薪45元，疫情前為30元，雇主通常還提供健保等福利。富豪家庭喜歡請兩、三名保母輪班住在家裡，每人值班四到七天，年薪約12萬元。

洗衣專家與私人廚師

私人廚師年薪上看15萬，而且只負責午餐、晚餐。洗衣專家通常時薪在50至60元之間。

到府打營養針及隨時待命的急診室服務

Sollis Health號稱是全美第一家貴賓式急診醫療服務機構，會員年費為3500元，45歲以上6000元，不收紅藍卡 (Medicare) 。服務項目包括當天掛號、當場檢測 、24小時遠距看診等。醫師到府出診則額外收費。NutriDrip提供專人到府施打營養針的服務，「排毒點滴」非會員單次價格為355元，會員費用為一年995元或一個月95元。

冷凍療法(cryotherapy)與水晶治療

來自好萊塢西區的Remedy Place去年在紐約開立分店，占地7000平方呎俱樂部收取會員年費2750元，會員可無限制使用高壓氧氣室、淋巴加壓裝、冰浴課程、冷凍療法、紅光照射床。繳交395至495元的月費參加the Well，可接受13種個人福祉檢測，然後接受心靈或活動治療，其中包括充能水晶冥想圓頂屋。

直升機服務及650元餐廳訂位費

Zero Bond餐廳收取28歲至45歲一般會員3850元年費，外加1000元入會費。紐約最貴的安縵酒店(Aman)設有會員俱樂部，入會費20萬元，年費1萬5000元。