飛機上起爭執「立刻把手機拿出來拍」 飛安專家揪1原因勸：最好三思

對於飛機乘客來說，要是機上發生了任何大小動靜，拿手機拍下來幾乎可以說是成了本能。但一位飛安專家近日受訪時警告，如果乘客下次搭機遇到有人在機場抓狂失控而試圖拿手機錄影的話，最好先三思而後行。示意圖。（路透 / Alamy）

對於飛機乘客來說，要是機上發生了任何大小動靜，拿手機拍下來幾乎可以說是成了本能，網路上也不乏許多暴走乘客的影像在流傳，如模特兒奧斯曼（Morgan Osman）跟同機乘客起爭執後飆罵「我是IG網紅」就遭人拍下。但一位飛安專家近日受訪時警告，如果乘客下次搭機遇到有人在機場抓狂失控而試圖拿手機錄影的話，最好先三思而後行。

紐約郵報與商業內幕報導，美國聯邦航空總署（FAA）的安全代表華特斯（Trey Walters）26日受訪時指出，拍攝動怒的乘客很可能導致機上口角升級，並且讓局勢變得更加危險，「如果某人拿手機對著你的臉，可能會讓情況變得更糟」。

華特斯曾任商業飛機的機師，在領英自述為網紅、飛行學校顧問跟專家證人，並且擔任飛行訓練學校「Blue Line Aviation」執行長。他告訴商業內幕，「舉例來說，如果一位空服員正試圖照顧遇到問題的乘客，卻有人將他們的手伸出去，放到那名乘客臉龐的面前，試圖記錄情況，肯定會帶來額外的風險」。

華特斯表示，試圖拍片的乘客蜂擁而至，可能會導致航空公司工作人員將注意力從他們的職責分散開來。如果飛機正在空中，這樣就可能會特別危險。此外，拍攝有著健康狀況的當事人特別「不適當」。

商業內幕聯繫了美國七家主要航空公司，詢問最新的拍攝照片與影像政策，沒有一家回應。不過，一些航空公司明確禁止拍攝其他乘客，原因則不僅是出自隱私 。如聯合航空2018年在新聞稿指出，「禁止對其他乘客或航空公司人員進行會造成安全風險，或者干擾機組員職責的任何錄影或錄音」，但「允許」在聯航飛機上「拍攝個人活動」。

商業內幕記者則在訪問提到，當她在8月乘坐維珍航空（Virgin Atlantic）的班機前往倫敦時，聽到機上廣播要求乘客沒有在首先徵得許可的情況下，就不要拍攝機組員或其他乘客。華特斯則說，這聽上去絕對像個好主意，「但願更多航空公司會表明立場，鼓勵人們與人為善和體貼」。