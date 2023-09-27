我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

飛機上起爭執「立刻把手機拿出來拍」 飛安專家揪1原因勸：最好三思

編譯周辰陽／即時報導
對於飛機乘客來說，要是機上發生了任何大小動靜，拿手機拍下來幾乎可以說是成了本能。但一位飛安專家近日受訪時警告，如果乘客下次搭機遇到有人在機場抓狂失控而試圖拿手機錄影的話，最好先三思而後行。示意圖。（路透 / Alamy）
對於飛機乘客來說，要是機上發生了任何大小動靜，拿手機拍下來幾乎可以說是成了本能。但一位飛安專家近日受訪時警告，如果乘客下次搭機遇到有人在機場抓狂失控而試圖拿手機錄影的話，最好先三思而後行。示意圖。（路透 / Alamy）

對於飛機乘客來說，要是機上發生了任何大小動靜，拿手機拍下來幾乎可以說是成了本能，網路上也不乏許多暴走乘客的影像在流傳，如模特兒奧斯曼（Morgan Osman）跟同機乘客起爭執後飆罵「我是IG網紅」就遭人拍下。但一位飛安專家近日受訪時警告，如果乘客下次搭機遇到有人在機場抓狂失控而試圖拿手機錄影的話，最好先三思而後行。

紐約郵報與商業內幕報導，美國聯邦航空總署（FAA）的安全代表華特斯（Trey Walters）26日受訪時指出，拍攝動怒的乘客很可能導致機上口角升級，並且讓局勢變得更加危險，「如果某人拿手機對著你的臉，可能會讓情況變得更糟」。

華特斯曾任商業飛機的機師，在領英自述為網紅、飛行學校顧問跟專家證人，並且擔任飛行訓練學校「Blue Line Aviation」執行長。他告訴商業內幕，「舉例來說，如果一位空服員正試圖照顧遇到問題的乘客，卻有人將他們的手伸出去，放到那名乘客臉龐的面前，試圖記錄情況，肯定會帶來額外的風險」。

華特斯表示，試圖拍片的乘客蜂擁而至，可能會導致航空公司工作人員將注意力從他們的職責分散開來。如果飛機正在空中，這樣就可能會特別危險。此外，拍攝有著健康狀況的當事人特別「不適當」。

商業內幕聯繫了美國七家主要航空公司，詢問最新的拍攝照片與影像政策，沒有一家回應。不過，一些航空公司明確禁止拍攝其他乘客，原因則不僅是出自隱私。如聯合航空2018年在新聞稿指出，「禁止對其他乘客或航空公司人員進行會造成安全風險，或者干擾機組員職責的任何錄影或錄音」，但「允許」在聯航飛機上「拍攝個人活動」。

商業內幕記者則在訪問提到，當她在8月乘坐維珍航空（Virgin Atlantic）的班機前往倫敦時，聽到機上廣播要求乘客沒有在首先徵得許可的情況下，就不要拍攝機組員或其他乘客。華特斯則說，這聽上去絕對像個好主意，「但願更多航空公司會表明立場，鼓勵人們與人為善和體貼」。

隱私

上一則

杭州亞運／親友團無法入場 泰國選手驚喜收到11張轉贈門票

延伸閱讀

利率走高衝擊股市？專家：別只看殖利率 重點是這個

利率走高衝擊股市？專家：別只看殖利率 重點是這個
專家：油價飆漲仍屬可控風險

專家：油價飆漲仍屬可控風險
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家