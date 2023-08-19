赫希參選第27選區州眾議員 拜訪華社

赫希(左二)舉辦華社見面會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

繼皇后區 第27選區前州眾議員 羅森塔爾(Daniel Rosenthal)離任，該選區將於9月12日(周二)舉辦特殊選舉，州眾議會少數黨領袖、共和黨巴克萊(William Barclay)，攜該選區共和黨參選人赫希(David Hirsch)，近日在法拉盛舉辦華人社區見面會，不少華人選民及州眾議員鄭永佳亦到場支持。

赫希是一位正統猶太教拉比，他畢業於市立大學皇后學院(Queens College)，在社區外展及公共政策領域擔任獨立顧問，並為猶太價值聯盟(Coalition for Jewish Values)的一員。

對於此次競選政綱，赫希表示，一是要解決高犯罪率問題，敦促繼續修改致使慣犯抓了又放的無現金保釋法，布置更多的巡邏警力並為警局增加經費，二是要維持擇優制度(meritocracy)的教育立場，保持天才班、特殊高中入學考試(SHSAT)，廢除抽籤等隨機制度，並提高較差學區小學的辦學質量與教育資源。

對於目前的無證移民危機，赫希說，根據市府公布的成本預測，預計到2025年7月，市府至少得累計花費120億元負擔無證客的開銷，而與此同時低收入的居民卻在苦苦掙扎，聯邦把問題下放到州，而州又推諉給了每個社區，應當在社區參與並同意的前提下，才可以安置這些無證客，「資源與優先權應該首先給予紐約本土的居民」。

布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員鄭永佳表示，全力背書赫希，皇后區第27選區與他的選區有著類似的人口族裔比率，針對當地小商家和零售店的微竊案由於保釋新法都在增長，而赫希切實看到了這些犯罪、教育與無證客方面的問題，民調顯示，民眾已經對於一黨專治感到厭倦，議會中需要制衡與平等的力量。

根據州眾議會少數黨領袖巴克萊辦公室，該選區目前約有4萬名民主黨選民及1萬5000名共和黨選民，但特殊選舉預計投票 率低，是看哪一方能爭取更多出來投票的選民，他也呼籲民眾踴躍投票。

台灣商會副會長王紹全、前州眾議會第40選區參選人廖安怡、義工黃友興等約20位華人也到場支持。