我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足、住房帶動 紐約皇后區迎經濟契機

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，冰箱裡有很多不知道的隱藏危險，最好應趁早清掉，否則可能吃出疾病。 （...
營養師提醒，冰箱裡有很多不知道的隱藏危險，最好應趁早清掉，否則可能吃出疾病。 （本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：食安風險常出在保存與食用流程，不只看食材來源是否乾淨安全。
  • 重點二：剩菜反覆加熱、生熟混放與冰箱過期食物，都是高齡家庭常見地雷。
  • 重點三：便當外送放太久易進危險溫度帶，應兩小時內食用或冷藏。

不少民眾認為只要買到品質良好的食材、選擇衛生乾淨的餐廳，就能遠離食安風險。營養師提醒，真正容易被忽略的危機，是買回家之後的保存與食用方式。尤其，食物長時間放冷凍庫，會破壞食物風味及營養。

中華民國營養師公會全國聯合會指出，從居家訪視與長照營養服務經驗發現，高齡家庭與一般外食族最常見的食安問題，集中在兩個地方：家中的冰箱，以及離開店家之後的餐點保存過程。

營養師全聯會副理事長葉佳雯表示，許多人對食品安全的認知仍停留在食材來源是否安全，卻忽略從採購、保存、運送到食用的每一個環節，這些都可能影響食品安全。夏季高溫來臨，若食物長時間暴露在不適當溫度下，更容易增加微生物繁殖風險。

根據居家訪視經驗，高齡家庭常見的食安問題包括冰箱堆滿過期食品、剩菜反覆加熱食用，以及生熟食混放等情況。葉佳雯說，有些長者因節儉習慣，捨不得丟棄食物，即使放置已久，仍以「聞起來沒壞」作為判斷標準。

「許多家庭習慣一次煮大量食物，分好幾天食用，甚至反覆加熱同一道菜或同一鍋湯。」葉佳雯強調，雖然加熱能降低部分微生物風險，但若食物曾長時間停留在攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌產生的毒素未必能完全被消除。此外，生肉、生魚與熟食混放，也容易造成交叉污染。

除了家庭冰箱，外食族同樣面臨食安風險。葉佳雯表示，許多人購買便當後放在辦公桌上，忙完工作才食用，或外送餐點抵達後長時間堆放在室溫環境中，認為食物外觀沒有異狀就能安心食用。事實上，熟食在危險溫度帶放置超過兩小時後，微生物就可能快速增生。

葉佳雯建議，便當或餐盒最好在製作完成後兩小時內食用完畢；若無法立即進食，應盡快放入冰箱冷藏，食用前再徹底加熱。另外，不要將餐點長時間放在汽車內、窗邊或悶熱空間，以免加速食品變質。

為降低日常生活中的食安風險，營養師全聯會提出五大守則，包括「不拖延的時間管理」、「冷熱分明的溫度管理」、「生熟食分開存放」、「標示保存日期」以及「不確定就不要吃」。

葉佳雯呼籲，預防食安應定期整理冰箱、掌握保存期限、避免生熟食放置交叉汙染。冰箱的冷藏溫度建議維持在攝氏0至7度，冷凍則應低於零下18度；剩菜最好於一天內食用完畢，最晚不要超過兩天。若無法確認食物存放時間或來源，即使外觀看似正常，也應果斷丟棄。

精華 FAQ

  • 因為風險常出在買回家後的保存與食用過程，包括冰箱溫度不穩、剩菜放太久、運送途中暴露高溫，以及生熟食混放造成交叉污染。

  • 常見問題包括冰箱堆滿過期食品、剩菜反覆加熱、把生肉生魚和熟食放在一起，還有人以為聞起來沒壞就能吃，忽略細菌與毒素風險。

  • 便當或餐盒最好在製作後兩小時內吃完；若暫時不吃，應盡快冷藏，食用前徹底加熱，並避免長時間放在車內、窗邊或悶熱空間。

中華民國

上一則

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

延伸閱讀

不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病

不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病
發霉食物別吃… 黴菌毒素 加熱烹煮殺不死

發霉食物別吃… 黴菌毒素 加熱烹煮殺不死
每年約6億人吃壞肚子 夏季食安風險增 避免食品中毒5原則

每年約6億人吃壞肚子 夏季食安風險增 避免食品中毒5原則
哈密瓜曾造成美加跨國疫情 專家建議四種蔬果避免購買預切

哈密瓜曾造成美加跨國疫情 專家建議四種蔬果避免購買預切

熱門新聞

家常涼拌藕片的料理方式。（取自農業部臉書粉專）

荷花、蓮花不一樣？ 專家解惑 1張圖學料理涼拌藕片

2026-06-06 04:43
有些常見食材本身就含有天然毒素，若沒有充分加熱、煮到全熟，反而可能讓「養生」變成「風險」。（圖／AI生成）

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

2026-06-07 02:50
基隆醫院營養科營養師林鈺庭與廚師王伶郡記者會教民眾做富含膳食纖維的鹹粽與甜粽。（部立基隆醫院提供）

1顆粽子相當小便當 營養師教做富含膳食纖維鹹粽與甜粽

2026-05-28 05:26

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃